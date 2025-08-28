Prefeitura de Porto Velho moderniza iluminação no canteiro central da av. Nações Unidas

Publicada em 28/08/2025 às 11h52
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), iniciou nesta semana a modernização da iluminação pública no canteiro central da avenida Nações Unidas, uma das principais e mais movimentadas vias comerciais da região central da capital.
A ação integra o programa “Porto Velho 100% Iluminada”, que tem transformado a infraestrutura urbana da cidade, priorizando qualidade, economia e segurança. Só na avenida Nações Unidas, estão sendo substituídos 56 pontos de luz por modernas luminárias de LED e revitalizados 26 postes, garantindo um novo padrão de iluminação para motoristas, pedestres e comerciantes da região.
MAIS SEGURANÇA E ECONOMIA
De acordo com o presidente da Emdur, Bruno Holanda, a obra representa um avanço significativo em diferentes aspectos.
“Com a implantação das luminárias de LED, além de mais segurança para a população, estamos trazendo economia real para os cofres públicos, já que a tecnologia reduz o consumo de energia, possui maior durabilidade e contribui para a sustentabilidade da cidade”, ressaltou.
Além da redução de custos para o município, o projeto busca proporcionar mais tranquilidade para moradores e frequentadores da região, reforçando a sensação de segurança e contribuindo para a valorização dos imóveis e estabelecimentos comerciais ao longo da avenida.
MODERNIZAÇÃO EM EXPANSÃO
A modernização da iluminação pública é uma das prioridades da atual gestão. Nos últimos meses, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Emdur, tem levado iluminação de qualidade a bairros, praças, avenidas e espaços públicos, sempre com o objetivo de promover bem-estar, reduzir a criminalidade e dar mais conforto para quem transita pela cidade no período noturno.
A obra na avenida Nações Unidas deve ser concluída em três dias. Logo após a finalização, a população já poderá perceber a diferença na qualidade da iluminação, refletindo em uma cidade mais moderna, segura e sustentável.
COMO PARTICIPAR DO PROGRAMA
A Prefeitura reforça que a população também pode contribuir para que a cidade esteja cada vez mais iluminada. Solicitações de manutenção e pedidos de instalação de luminárias podem ser feitos pelo WhatsApp da Emdur.
Ajude a iluminar cada vez mais a cidade. Envie sua solicitação para o WhatsApp: (69) 99224-0676.
