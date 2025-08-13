Prefeitura de Porto Velho abre vagas para cursos de iniciação musical e ballet

Publicada em 13/08/2025 às 16h23
Estão abertas as inscrições para as vagas de ampla concorrência, destinadas a estudantes da rede municipal e estadual e à comunidade em geral que desejam ingressar no mundo da música e de suas teorias, por meio das aulas ministradas no Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar (CMACE) Jorge Andrade, localizado na região central da capital rondoniense.
As vagas para os estudantes são específicas para os períodos matutino e vespertino, com cursos de musicalização para crianças a partir de cinco anos de idade, além de ballet a partir dos 9 anos.
Já para a comunidade em geral, estão disponíveis cursos de técnica vocal, por meio de coral, e de instrumentos musicais como flauta e teclado. As inscrições serão realizadas diretamente no site da Jorge Andrade, entre os dias 13 e 14 de agosto.
Para os selecionados, as matrículas acontecem entre os dias 14 e 15 de agosto, diretamente no Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar Jorge Andrade, localizado na rua Júlio de Castilho, nº 1100 B, bairro Olaria.
É importante ressaltar que, para a matrícula, o cidadão deve levar duas fotos 3x4, cópia dos documentos pessoais, cópia dos documentos dos pais ou responsáveis, cópia do comprovante de residência e declaração de vínculo escolar (no caso de estudantes de 5 a 17 anos).
Confira os cursos e vagas disponíveis:
Turno da manhã:
-Musicalização Infantil (5 anos) = 6 vagas
-Musicalização Infantil (6 anos) = 8 vagas
-Musicalização Infantil (8 a 10 anos) = 11 vagas
-Ballet (9 a 10 anos) = 9 vagas
Turno da tarde:
-Musicalização Infantil (5 anos) = 6 vagas
-Musicalização Infantil (6 anos) = 8 vagas
-Musicalização Infantil (8 a 10 anos) = 1 vaga
-Projeto de Guitarra (12 a 15 anos) = 20 vagas
-Ballet (8 a 10 anos) = 6 vagas
Turno da noite:
-Musicalização Adultos (a partir de 17 anos) = 24 vagas
-Harmonia e Percepção para instrumentistas e vocal com experiência = 20 vagas
-Canto Coral com experiência:
-Sopranos = 5 vagas
-Contraltos = 5 vagas
-Tenores = 5 vagas
-Baixo = 5 vagas
-Banda Musical = 20 vagas
-Projeto de Teclado (a partir de 17 anos) = 25 vagas
-Projeto de Flauta Transversal (a partir de 17 anos) = 15 vagas
-Projeto de Contrabaixo (a partir de 17 anos) = 30 vagas.
