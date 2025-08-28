Prefeitura de Nova Mamoré entrega 973 títulos de regularização fundiária

Publicada em 28/08/2025 às 15h09
Para muitas famílias de Nova Mamoré, o sonho da casa própria ganhou, nesta terça-feira (26), um novo significado: o da certeza. Moradores receberam em mãos o documento que transforma em oficial aquilo que já fazia parte de suas vidas: o direito de chamar seu lar de verdadeiramente seu.
A Prefeitura de Nova Mamoré, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, realizou a entrega de 973 títulos de regularização fundiária do bairro cidade nova. A solenidade aconteceu na Escola Municipal Salomão Silva e reuniu autoridades, vereadores, servidores e beneficiados.
A ação representa mais um avanço no programa de regularização implementado pelo município, que garante aos cidadãos o direito à propriedade legal de seus imóveis, trazendo segurança jurídica e valorização patrimonial.
De acordo com a administração municipal, a entrega dos títulos reforça o compromisso da gestão em assegurar dignidade e melhores condições de vida à população. “Com os títulos em mãos, os moradores têm a tranquilidade de comprovar a posse de suas casas, podendo inclusive acessar crédito e realizar melhorias em seus imóveis. Estamos trabalhando para regularizar todos os imóveis”, destacou o prefeito de Nova Mamoré, Marcélio Brasileiro.
O ato marcou um momento de grande relevância para as famílias contempladas, que agora passam a contar com a documentação definitiva de suas propriedades, fortalecendo também o crescimento urbano e social de Nova Mamoré.
O juiz Gleucival Zeed Estevão, da 1ª Zona Eleitoral de Guajará-Mirim, que esteve presente no evento reforçou; “A regularização fundiária fortalece a cidadania e dá segurança jurídica às famílias, contribuindo para o desenvolvimento social e urbano de Nova Mamoré.”
A servidora pública Nelita Couto comemorou a conquista
Entre os beneficiados, a emoção também foi destaque. A servidora pública Nelita Couto comemorou. “Ter o título em mãos é uma conquista enorme. Agora tenho a segurança de que a casa onde criei meus filhos é realmente minha. Isso traz tranquilidade e orgulho para toda a família”.
Jaine Sampaio ressaltou o significado do momento. “É importante ter estabilidade. Hoje, recebo esse título que garante meu lar, e isso me dá ainda mais segurança para planejar o futuro da minha família”.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!