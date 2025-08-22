Prefeitura de Ji-Paraná reforça orientação sanitária no Feirão do Produtor

Publicada em 22/08/2025 às 14h23
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e da equipe da Vigilância Sanitária, realizou na última quinta-feira (21), uma ação de orientação no Feirão do Produtor. A iniciativa teve como objetivo aproximar os produtores rurais, reforçando práticas seguras de conservação e manuseio de alimentos oferecidos à população.
Durante a atividade, conduzida pela diretora da Vigilância Sanitária, Beatriz Dinardi, foram entregues cartilhas educativas com informações sobre boas práticas sanitárias, higiene no ambiente de trabalho e formas corretas de armazenar os produtos. A ação também incluiu o cadastro dos feirantes, etapa fundamental para a próxima fase do trabalho que será desenvolvida pela equipe.
Em breve, a Vigilância Sanitária abrirá capacitações específicas para os produtores rurais, com foco em ampliar os conhecimentos sobre conservação, manuseio adequado e cuidados essenciais para garantir a qualidade dos alimentos comercializados. A proposta é oferecer suporte técnico e prático, fortalecendo a relação de parceria entre os produtores e o poder público.
De acordo com a Semusa, a iniciativa demonstra o compromisso da gestão municipal em assegurar que os alimentos consumidos pela população estejam dentro dos padrões de segurança exigidos, ao mesmo tempo em que valoriza o trabalho dos produtores rurais.
“Nosso papel é orientar, apoiar e estar junto dos feirantes. Queremos garantir que a população tenha acesso a alimentos de qualidade, e ao mesmo tempo oferecer aos produtores condições para melhorar cada vez mais o seu trabalho”, destacou a diretora Beatriz.
A Prefeitura de Ji-Paraná segue investindo em ações de promoção da saúde e segurança alimentar, consolidando práticas que fortalecem a produção local e protegem o bem-estar da população.
