Prefeitura de Jaru finaliza patrolamento da Linha 621; equipe segue com o trabalho na Linha 619

Por ASSESSORIA
Publicada em 22/08/2025 às 14h17
A Prefeitura de Jaru concluiu na última terça-feira, 19, o patrolamento da Linha 621. O serviço foi feito pela equipe da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, com maquinário e recursos próprios da Prefeitura.
De acordo com o prefeito Jeverson Lima, a via passou pela limpeza das laterais, manutenção de bueiros e encascalhamento. “Até o final do ano, vamos trabalhar em 1.500 quilômetros de estradas rurais, garantindo assim boas condições de tráfego”, destacou.
Atualmente, a frente de patrolamento está operando na Linha 619, e deve seguir para a Linha 617.
