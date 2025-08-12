Ouvidoria do SUS em Porto Velho fortalece a saúde pública ao escutar a população

Publicada em 12/08/2025 às 11h46
A Ouvidoria do Sistema Único de Saúde (SUS) em Porto Velho, o canal tem se mostrado uma ferramenta fundamental para escutar as demandas da população, encaminhar solicitações e acompanhar a efetividade das respostas, fortalecendo a gestão pública e a qualidade dos serviços de saúde.
Por meio da Ouvidoria, cidadãos podem registrar manifestações sobre o atendimento em unidades básicas de saúde, hospitais, serviços especializados, falta de medicamentos, agendamentos, condições estruturais e demais temas ligados à saúde pública. Além disso, denúncias relacionadas à conduta de profissionais, falta de insumos e ausência de acolhimento também podem ser feitas de forma segura, com garantia de sigilo.
A ferramenta está disponível presencialmente na sede administrativa da Semusa, na Av. Campos Sales, 2283 - 3º andar e, também, de forma digital pelos canais oficiais:
Portal: falabr.cgu.gov.br
E-mail: [email protected]
WhatsApp: (69) 98473-6263
Atendimento presencial: segunda a sexta-feira, das 8h às 14h
CANAL DE FORTALECIMENTO DO SUS
A Ouvidoria atua como um elo entre o usuário do SUS e os setores responsáveis pela execução dos serviços. Ela não tem poder de decisão, mas acompanha cada manifestação desde o recebimento até a resposta final, garantindo que a demanda chegue à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e seja tratada com responsabilidade.
Esse processo permite não apenas o retorno ao cidadão, mas também fornece dados valiosos para a tomada de decisões administrativas. Informações coletadas pela Ouvidoria geram relatórios que auxiliam o planejamento, apontam gargalos e ajudam a aprimorar o atendimento em toda a rede municipal de saúde.
ESCUTA ATIVA
A média de resposta às manifestações é de até 30 dias, com possibilidade de prorrogação mediante justificativa. Entre as principais manifestações recebidas estão reclamações sobre atendimento em unidades de saúde, sugestões para melhorar processos e denúncias sobre práticas irregulares.
A Ouvidoria também acolhe manifestações anônimas, desde que contenham informações suficientes para análise. Todas são tratadas com confidencialidade, respeitando a legislação vigente e preservando o cidadão.
MANIFESTAÇÕES ACEITAS
Denúncias: irregularidades no atendimento, condutas impróprias, omissões;
Reclamações: insatisfação com o serviço de saúde, filas, atrasos;
Sugestões: propostas para melhorar a estrutura ou os serviços;
Elogios: reconhecimento ao bom atendimento ou práticas exemplares.
SAÚDE COMO PRIORIDADE
A Secretaria Municipal de Saúde reconhece a importância da Ouvidoria como instrumento de escuta e gestão participativa. Os dados colhidos são fundamentais para compreender as reais necessidades da população e implementar políticas públicas mais eficazes e humanizadas.
A modernização do sistema, com a integração à plataforma nacional Fala.BR, trouxe mais agilidade, rastreabilidade e controle das informações. Essa evolução permite um SUS mais transparente e centrado nas pessoas. Ao registrar sua manifestação, o cidadão ajuda a transformar o sistema de saúde municipal, assegurando o direito de todos ao cuidado digno, universal e de qualidade.
