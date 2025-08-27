ESCALADA MORTAL

ONU diz que fome em Gaza é "crise provocada pelo homem" e pede que Israel suspenda restrições de entrega de ajuda humanitária

Em uma declaração conjunta, 14 dos 15 países membros do Conselho de Segurança, exceto os EUA, pediram um cessar-fogo imediato, a libertação dos reféns mantidos pelo Hamas e um aumento substancial de ajuda em Gaza.