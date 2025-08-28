Obra do novo Centro Obstétrico do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro é concluída pelo governo de Rondônia

Publicada em 28/08/2025 às 11h24
A segunda etapa da obra de modernização da Ala da Maternidade do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP) está sendo finalizada com a conclusão do novo Centro Obstétrico. A melhoria integra um investimento total de R$ 4.435.181,30 milhões melhorando o atendimento especializado às gestantes de alto risco em Rondônia.
A nova estrutura conta com duas salas cirúrgicas reformadas e equipadas para procedimentos obstétricos complexos, além de uma sala vermelha destinada a atendimentos emergenciais e críticos no momento do parto.
Também está sendo entregue uma sala de recuperação pós-anestésica (RPA) com três leitos, espaço de repouso para profissionais de saúde em regime de plantão e uma sala de assistência ao recém-nascido, com cinco berços aquecidos.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a obra fortalece toda a rede estadual de saúde, integrando um conjunto de ações voltadas à humanização dos atendimentos no estado. “A conclusão do Centro Obstétrico é fundamental para ampliar a capacidade de atendimento, oferecendo mais conforto e segurança às pacientes que necessitam de atendimentos especializados”, ressaltou.
MODERNIZAÇÃO
A modernização do Centro Obstétrico marca um passo decisivo na reestruturação da atenção materno infantil no Estado. A primeira etapa da obra, que contemplou a nova ala da maternidade, foi entregue em abril de 2025. Agora, com a finalização do centro cirúrgico obstétrico, o HBAP passa a contar com instalações mais seguras, eficientes e humanizadas para o parto.
A chefe do centro obstétrico do HBAP, drª. Denise Nocrato, destacou que a conclusão do novo centro obstétrico representa um avanço estratégico no atendimento às gestantes de alto risco. “As novas salas cirúrgicas e áreas de suporte permitirão que a equipe atue com mais agilidade e segurança, beneficiando mães e recém-nascidos.”
Atualmente, a maternidade do HBAP é referência em gestação de alto risco, atendendo casos como diabetes gestacional, hipertensão e infecções. “A nova estrutura obstétrica aperfeiçoa a capacidade resolutiva do hospital, que já contava com 80 leitos na maternidade”, explicou a chefe do centro obstétrico.
SAÚDE NEONATAL
A obra também contemplou a readequação da infraestrutura das salas de pré e pós-parto, banheiros e áreas de internação, contribuindo para um ambiente acolhedor, seguro e funcional, alinhado às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) para a atenção obstétrica de qualidade.
O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, salientou que a finalização do novo centro obstétrico reforça a assistência à saúde da mulher e do neonato. “Estamos fortalecendo a rede de atenção obstétrica com planejamento, estrutura e respeito à vida.”
