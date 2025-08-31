Publicada em 31/08/2025 às 09h00
RONDÔNIA
1917 – Pela lei nº 900, o governador Pedro Alcântara Barcelar (AM) eleva Porto Velho à condição de Comarca.
1938 – Em Santo Antônio (MT), portaria do prefeito Salustiano Alves Correia estabelece as áreas urbana e suburbana da cidade.
1950 – O governador Joaquim de Araújo Lima abre crédito especial de 40 mil cruzeiros, para reconstruir casas destruídas pelo incêndio no dia 22 passado.
1957 – Portaria da Divisão de Segurança do Território estabelece como tratar pessoas presas dentro dos trens da EFMM.
1971 – Instalada em PVh a Acar – Associação de Crédito e Assistência Rural - depois Emater.
1983 – Realizada a 1ª eleição para prefeito em Guajará-Mirim, Costa Marques e Colorado do Oeste.
1985 – 1) O Bradesco vai inaugurar em setembro o 1º posto de atendimento dia e noite. 2) A prefeitura anunciou mas não retirou os camelôs da Praça Jonathas Pedrosa, que agora é uma lixeira e ponto de venda de drogas.
1990 – Acusando o candidato a governador Valdir Raupp de não o ajudar, o jornalista Beni Andrade renuncia à candidatura ao Senado pelo PRN.
BRASIL
1763 – A cidade do Rio de Janeiro passa a ser a capital do Brasil, em lugar de Salvador, capital desde 1549. 1949 – Fundada a Associação Brasileira de Nutricionistas. 2016 — Por 61 votos a 16, o Senado afasta do cargo a presidente Dilma Roussef.
MUNDO
1897 - Thomas Edison patenteia o Cinetoscópio, o 1º projetor de filmes. 1939 – Alegando um ataque polonês a uma rádio alemã, Adolf Hitler invade a Polônia e inicia a II Guerra Mundial.
FOTO DO DIA
MULHERES DO CAIARI
Dona Dora Lira, esposa do Cabo Lira, família que morava na esquina das ruas Presidente Dutra com Pinheiro Machado, no Caiari, onde agora é uma churrascaria.
Aluizista “de carteirinhas”, nos tempos da “guerra” entre “cutubas” e “peles curtas”, era esposa do Cabo Lira. “Dona Dora”, como outras mulheres do bairro, entre 1950 e 1970, eram ativas nas campanhas políticas.
Na época, uma das “armas” era compor músicas cantadas nos palanques ou passeatas e para ridicularizar o “contrário” e ela teria sido a autora de uma música que tenho ouvido quando converso com alguém daqueles tempos.
A música atribuída a Dona Dora, “homenageava” conhecida liderança política também moradora do Caiari, que trocara os “cutubas” pelos “peles-curtas” na campanha de 1958.
“Mas, terminada a campanha, voltavam as amizades”, contava o jornalista Euro Tourinho (1922/2019), que numa das disputas foi salvo por um taxista, da tocaia armada por mulheres “cutubas”.
Foto Dona Dora, cópia do livro “Revelando Porto Velho”, autoria do jornalista Luiz Brito
