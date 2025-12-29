Deputado Cirone Deiró destina recursos e participa de corrida que marcou 30 anos de Chupinguaia

Publicada em 29/12/2025 às 11h41
A comemoração pelos 30 anos de emancipação de Chupinguaia foi encerrada no domingo, 28 de dezembro, com a realização da primeira edição da corrida “Corre Chupinguaia”, evento que reuniu atletas do município e de cidades do Cone Sul de Rondônia. A iniciativa integrou a programação oficial do aniversário da cidade e teve como foco a prática esportiva e a integração regional.
O evento contou com apoio institucional do deputado estadual Cirone Deiró, que participou da corrida e viabilizou recursos para a realização da prova. O investimento, segundo informações do mandato, atendeu a uma solicitação apresentada pela vereadora Maria do Guaporé, com o objetivo de fortalecer ações esportivas no município.
A atuação parlamentar de Cirone Deiró na Assembleia Legislativa de Rondônia tem incluído o incentivo a diferentes modalidades esportivas, por meio da destinação de recursos para eventos e projetos voltados ao esporte e ao lazer. No caso de Chupinguaia, o apoio permitiu a estruturação da corrida, que marcou simbolicamente as três décadas do município.
A organização do evento destacou a participação de atletas locais e regionais, consolidando a corrida como uma das atividades comemorativas do aniversário da cidade e ampliando a mobilização da comunidade em torno do esporte.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!