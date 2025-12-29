“Mais leve”, diz Diogo Nogueira em primeiro show após término com Paolla Oliveira

Publicada em 29/12/2025 às 11h38
O cantor Diogo Nogueira voltou aos palcos no último sábado (27) após o fim do relacionamento com a atriz Paolla Oliveira. A apresentação aconteceu na quadra da Portela, na zona norte do Rio, e chamou atenção por declarações feitas pelo artista logo no início do show.
Durante a execução da música Clareou, Diogo afirmou repetidas vezes estar se sentindo “mais leve”, em contraste com a última vez em que havia se apresentado no mesmo local. A fala foi interpretada por parte do público como uma referência indireta ao término, ocorrido dias antes. “A última vez que vim aqui, o clima estava pesado. Agora estou muito leve”, disse o sambista diante da plateia.
Segundo informações publicadas pelo Jornal Extra, o cantor teria sido surpreendido pela decisão de Paolla Oliveira de encerrar a relação. O término veio à tona na semana em que Diogo lançou o projeto Infinito Samba, que não contou com a presença da atriz nas apresentações iniciais.
Em entrevista anterior ao O Globo, Diogo havia afirmado que esperava a participação da então companheira nos eventos de lançamento, caso ela não estivesse envolvida em compromissos profissionais. A ausência acabou reforçando os rumores sobre o fim do relacionamento.
Ainda de acordo com o Extra, poucos dias após o lançamento do novo trabalho, Diogo Nogueira seguiu para a Bahia, onde cumpriu agenda de shows em Itacaré e Feira de Santana, já ciente da decisão da atriz. A publicação informa que Paolla pretendia tornar o término público rapidamente, mas, em consenso, ambos decidiram se manifestar oficialmente na segunda-feira (22).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!