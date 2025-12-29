Deputado Cássio Gois destina R$ 500 mil para reforçar saúde em Presidente Médici

Publicada em 29/12/2025 às 11h48
O reforço na estrutura de atendimento em saúde de Presidente Médici passa a contar com novos profissionais após a destinação de recursos estaduais que somam R$ 500 mil. O montante foi empenhado com foco na ampliação da assistência especializada, alcançando áreas consideradas prioritárias pela rede municipal.
Com a liberação do valor, a contratação de profissionais como pediatra, neuropediatra e fonoaudiólogo foi viabilizada, o que permite ampliar a cobertura dos serviços e atender demandas específicas da população.
A medida contribui para o fortalecimento do cuidado com crianças e famílias que dependem do sistema público de saúde no município.
A articulação para assegurar os recursos foi conduzida no âmbito da Assembleia Legislativa de Rondônia pelo deputado estadual Cássio Gois.
A iniciativa contou ainda com a atuação conjunta do vereador Vitor Braz, que apresentou a demanda local e acompanhou o processo até a formalização do empenho.
