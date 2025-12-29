Irmão de Felipe Neto não emplaca no SBT e tem programa cancelado
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 29/12/2025 às 11h34
Nos acompanhe pelo Google News

Após menos de dois anos no ar, o SBT decidiu retirar da grade o programa Luccas Toon, apresentado pelo influenciador Luccas Neto. A atração infantil deixará de ser exibida a partir de janeiro de 2026, e o contrato com o criador de conteúdo não será renovado.

A decisão foi tomada após o desempenho abaixo do esperado nos índices de audiência desde a estreia, em março de 2024. Inicialmente exibido nas manhãs de sábado, em horário considerado estratégico para o público infantil, o programa acabou sendo deslocado para as 6h diante dos números insatisfatórios, sem conseguir reverter o cenário.

Mesmo com a mudança de faixa, o Luccas Toon seguiu registrando índices baixos, chegando a marcar menos de um ponto de audiência na Grande São Paulo, principal mercado de referência para o setor televisivo. O resultado pesou na avaliação interna da emissora, que optou por encerrar a parceria.

Com o cancelamento, o SBT decidiu reforçar a programação tradicional das manhãs de sábado. A emissora vai ampliar o tempo do Sábado Animado, comandado por Silvia Abravanel, atração que permanece no ar há mais de uma década.

A chegada de Luccas Neto à emissora havia sido anunciada como uma tentativa de renovar o conteúdo infantil em 2024 e atrair o público que consome produções digitais. No entanto, a atração enfrentou forte concorrência de outras emissoras e, principalmente, das plataformas online, sem conseguir consolidar audiência na televisão aberta.

SBT Luccas Neto Luccas Toon programa infantil audiência cancelamento Silvia Abravanel Sábado Animado
Imprimir imprimir