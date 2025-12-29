Irmão de Felipe Neto não emplaca no SBT e tem programa cancelado

Publicada em 29/12/2025 às 11h34
Após menos de dois anos no ar, o SBT decidiu retirar da grade o programa Luccas Toon, apresentado pelo influenciador Luccas Neto. A atração infantil deixará de ser exibida a partir de janeiro de 2026, e o contrato com o criador de conteúdo não será renovado.
A decisão foi tomada após o desempenho abaixo do esperado nos índices de audiência desde a estreia, em março de 2024. Inicialmente exibido nas manhãs de sábado, em horário considerado estratégico para o público infantil, o programa acabou sendo deslocado para as 6h diante dos números insatisfatórios, sem conseguir reverter o cenário.
Mesmo com a mudança de faixa, o Luccas Toon seguiu registrando índices baixos, chegando a marcar menos de um ponto de audiência na Grande São Paulo, principal mercado de referência para o setor televisivo. O resultado pesou na avaliação interna da emissora, que optou por encerrar a parceria.
Com o cancelamento, o SBT decidiu reforçar a programação tradicional das manhãs de sábado. A emissora vai ampliar o tempo do Sábado Animado, comandado por Silvia Abravanel, atração que permanece no ar há mais de uma década.
A chegada de Luccas Neto à emissora havia sido anunciada como uma tentativa de renovar o conteúdo infantil em 2024 e atrair o público que consome produções digitais. No entanto, a atração enfrentou forte concorrência de outras emissoras e, principalmente, das plataformas online, sem conseguir consolidar audiência na televisão aberta.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!