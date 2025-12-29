Deputado Fernando Máximo destaca envio de mais de R$ 900 mil em recursos para Nova Brasilândia

Publicada em 29/12/2025 às 11h52
O deputado federal Fernando Máximo (União Brasil) anunciou a destinação de novos recursos para o município de Nova Brasilândia d’Oeste, com investimentos voltados principalmente para a área da saúde e para o fortalecimento de ações sociais.
Segundo o parlamentar, já estão disponíveis na conta da prefeitura R$ 150 mil destinados à saúde municipal. Além disso, outros R$ 50 mil foram destinados à APAE, recursos que também já foram creditados e deverão ser repassados à instituição.
Fernando Máximo informou ainda a realização de uma nova destinação de emendas parlamentares para o próximo ano, com foco na reforma, ampliação e modernização da unidade de saúde do Setor 15. O investimento total será de R$ 700 mil, resultado de uma parceria entre o deputado federal e a deputada Dra. Taíssa.
Durante a visita, autoridades locais agradeceram a presença do parlamentar e destacaram a importância dos recursos para garantir melhores condições de atendimento à população. O deputado também agradeceu à equipe municipal e ressaltou as melhorias que vêm sendo observadas no município, reforçando o compromisso com Nova Brasilândia d’Oeste.
