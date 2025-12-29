Luana Piovani critica Gisele Bündchen após foto com filha de Trump: “Aí já cortei’”

Publicada em 29/12/2025 às 11h27
A atriz Luana Piovani usou os stories do Instagram, neste domingo (28), para direcionar críticas à postura pública de Gisele Bündchen. A manifestação ocorreu após a repercussão de um vídeo que discute o papel de grandes celebridades diante de causas sociais e políticas.
Ao comentar o conteúdo compartilhado, Piovani afirmou concordar com a avaliação de que figuras públicas extremamente influentes evitam se posicionar sobre temas relevantes. Na sequência, ela citou diretamente Gisele Bündchen, dizendo que passou a romper qualquer admiração que ainda mantinha pela modelo após vê-la em situações que, segundo sua avaliação, contradizem discursos humanitários frequentemente associados à imagem pública da brasileira.
A atriz mencionou imagens em que Gisele aparece sorridente ao lado de Ivanka Trump, filha do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Para Piovani, o episódio foi determinante para reforçar uma visão crítica que ela já nutria. Em tom contundente, afirmou que deixou de acompanhar ou admirar figuras públicas que considera incoerentes entre discurso e prática.
Luana também comparou Bündchen a outros nomes internacionais, argumentando que relevância profissional não deveria se limitar ao sucesso de carreira, mas envolver posicionamentos claros sobre questões que afetam a sociedade. Segundo ela, a ausência desse engajamento torna a imagem dessas celebridades “humanamente falsa”.
A aproximação entre Gisele Bündchen e Ivanka Trump ganhou destaque após fotos das duas em um passeio de iate nos Estados Unidos. Elas se conheceram na Valente Brothers, academia de jiu-jitsu fundada por Joaquim Valente, marido da modelo brasileira.
