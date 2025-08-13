Publicada em 13/08/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1925 – Sucesso na festa para a construção do grupo escolar de Porto Velho, com a renda líquida entregue à administração da Caixa Escolar municipal.
1942 – O diretor-geral da EFMM confirmou a inauguração de duas automotrizes para uso da administração da ferrovia.
1955 – Um violento temporal causou estragos em Guajará-Mirim. Já Porto Velho, atingiu, além de casas, os colégios Auxiliadora, Duque de Caxias, Carmela Dutra e Dom Bosco e o quartel da 3ª Cia de Fronteira.
1971 – O Incra implanta em Nova Mamoré, o Projeto Integrado de Colonização Sidney Girão.
1982 – O TRE anunciou recontagem do eleitorado rondoniense com 210 mil inscritos, três vezes mais que em 1978 (foram 75 mil)
1985 – Seis candidatos disputam a primeira eleição a prefeito de Porto Velho – a última foi em 1926.
1986 – A maios avenida de Porto Velho, a “Amazonas” começou a ter preparada a sua sub-base para ser asfaltada.
HOJE É
Dia Internacional dos Canhotos. Dia do Economista. Dia do Psiquiatra. Dia Mundial do Clarinetista.
Católicos celebram Santa Filomena, Santa Dulce dos Pobres, São Ponciano, São João Berchmans, São Cassiano, São Benildo,
BRASIL
1822 — D. Pedro I nomeia sua esposa, Dona Leopoldina (1797/1826), chefe do Conselho de Estado e Princesa-Regente Interina do Brasil. 1923 — Inauguração do hotel Copacabana Palace (RJ).
MUNDO
1899 — Nasce Alfred Hitchcock (m. 1980), cineasta mestre do suspense (Um corpo que Cai, Os Pássaros etc). 1961 – Começa a construção do Muro de Berlim, um símbolo da “guerra fria”. 2020 — As relações Israel-Emirados Árabes Unidos são formalmente estabelecidas.
FOTO DO DIA
DA ESCOLA “MIXTA MUNICIPAL”...
Em março de 1915 o superintendente (prefeito) Fernando Guapindaia, criou em Porto Velho a Escola Pública Mixta Municipal “Dr. Jonathas Pedrosa”, inaugurada a 28 de julho, a primeira do município.
Em setembro de 1915 o Conselho (Câmara) Municipal solicitou ao governador Pedro Alcântara Bacellar (AM) criar duas escolas em Porto Velho “para mais eficientemente desenvolver a prática do ensino”.
Em 1923 o município criou a escola “Abílio Borges”, e subvencionou a particular “Ruy Barbosa”, ano que foi instalado o 1º grupo escolar, o “Barão do Solimões”, no “Alto da Favela” – região onde está o colégio “Auxiliadora”.
A primeira mulher a registrar uma escola foi a professora Aurélia Banfild, da turma pioneira de normalistas do “Auxiliadora”, em 1940, que criou o colégio “Dr. Artur Lacerda Pinheiro”.
Até 1930 diversas escolas funcionaram em Porto Velho, uma delas com a finalidade de preparar candidatos ao ensino superior, tendo como diretor o professor Manoel Afonso dos Santos Júnior.
(*) Informações de Antonio Cantanhede em “Achegas para a História de Porto Velho”
FOTO: Uma das sedes do "Barão do Solimões" (Acervo Luís Claro)
