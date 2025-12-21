PM prende proprietário de distribuidora com drogas e revólver na zona Sul

Publicada em 21/12/2025 às 10h30
Policiais militares da Força Tática do 9° Batalhão prenderam na noite de sábado (20) o proprietário de uma distribuidora de bebidas identificado como Daniel de 40 anos. A ocorrência foi registrada na Rua 12 de Dezembro, no bairro Castanheira, zona Sul de Porto Velho (RO).
A equipe da Polícia Militar foi ao endereço após receber denúncia anônima informando que o comerciante utilizava o próprio estabelecimento para a venda de drogas e que portava uma arma na cintura.
Com a chegada dos policiais ao local, o homem correu para o interior da distribuidora e se trancou no banheiro. Após orientação para que abrisse a porta, ele foi abordado e encontrado com um revólver Rossi calibre 38 enrolado em uma camisa.
Durante a ação, os policiais constataram que o suspeito havia se desfeito de nove porções de cocaína, jogando o material no vaso sanitário.
Diante dos fatos, Daniel foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.
