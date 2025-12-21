Corpo é encontrado preso a galhos com perfuração e sinais de violência

Publicada em 21/12/2025 às 10h00
Um corpo masculino foi localizado na tarde de sábado (20) no leito do Rio Machado, nas proximidades da ponte da BR-429, no município de Presidente Médici. A descoberta mobilizou equipes de segurança após o cadáver ser visto preso entre galhos de uma árvore às margens do rio.
Segundo as informações apuradas no local, o corpo estava em avançado estado de decomposição, o que impossibilitou a identificação imediata da vítima. Durante os trabalhos iniciais, a perícia constatou ferimentos de extrema gravidade, entre eles lesões na cabeça compatíveis com esmagamento do crânio e uma perfuração na região do tórax.
Apesar da ausência de documentos pessoais, foram observadas tatuagens que podem auxiliar no processo de identificação, incluindo a inscrição “FERNANDA”. O material coletado será analisado para ajudar a esclarecer a identidade da vítima.
Após os procedimentos periciais, o corpo foi liberado para a funerária de plantão. As autoridades seguem com as investigações para apurar as circunstâncias da morte e não descartam nenhuma hipótese.
A polícia solicita que qualquer informação que possa contribuir com o caso seja repassada às forças de segurança.
