Homem é preso acusado de matar o cunhado a facadas na zona leste

Um crime grave foi registrado na manhã deste sábado (20), após um homem dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Leste) como vítima de homicídio na forma tentada, mas não resistir aos ferimentos e morrer pouco depois.
De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar ao site Hora1Rondonia, a ocorrência foi atendida por uma guarnição do Setor 15 do 5º Batalhão da PM, composta pelo 3º sargento Ribeiro, cabo Maia e cabo L. Vieira, acionados via Centro Integrado de Operações Policiais (CIOP).
Ao chegarem à UPA Leste, os policiais localizaram a esposa da vítima onde relatou a identificação do marido como Jorge, que se encontrava em estado grave na sala vermelha da unidade de saúde.
Segundo relato da mulher, o autor do ataque seria seu próprio irmão, Joelson, que possui problemas psiquiátricos. Ela contou que, diante da recusa de outros familiares em cuidar de Joelson, decidiu acolhê-lo em sua residência.
Ainda conforme o depoimento, durante o café da manhã, Joelson teria se apossado de uma faca e atacado Jorge pelas costas, desferindo quatro golpes, todos na região das costas e próximos ao pescoço. Após o ataque, o suspeito fugiu do local.
Mesmo ferido, Jorge foi socorrido pela esposa com a ajuda de outras pessoas e levado rapidamente à UPA Leste, onde recebeu atendimento médico emergencial. No entanto, devido à gravidade das lesões, ele não resistiu e morreu ainda na sala vermelha da unidade.
Durante as diligências, a Polícia Militar recebeu a informação de que o suspeito estaria escondido na casa de um parente, localizada na Rua Alfredo Volpe, nº 7831, no bairro Teixeirão. A guarnição se deslocou até o endereço e encontrou Joelson deitado em uma rede.
Após abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele. Diante da gravidade da ocorrência, o suspeito foi algemado. Em seguida, Joelson confessou o crime e informou aos policiais onde havia deixado a faca utilizada no ataque.
Com apoio da guarnição do Setor 14, comandada pelo 3º sargento F. Matos, os policiais foram até a residência da vítima, onde localizaram a faca mencionada pelo suspeito. Logo depois, Joelson foi conduzido à Central de Flagrantes para as providências cabíveis.
A esposa da vítima foi devidamente cadastrada na ocorrência e, devido ao forte abalo emocional, permaneceu sob cuidados médicos na UPA Leste. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, com a leitura de seus direitos constitucionais. O caso agora segue sob investigação das autoridades competentes.
