RONDÔNIA
1919 – Registro de agressão do marido na esposa, na delegacia de polícia de Porto Velho: O agressor “sapecara-lhe valente trampesco no frontespício, avariando-lhe o olho direito”.
1942 – Fundado o Aeroclube de Porto Velho.
1949 – Chega o equipamento para instalar a Rádio Farol da FAB, para dar mais segurança aos voos.
1949 - Começa a construção do hospital de hansenianos, em Porto Velho.
1957 – O Marechal Candido Rondon patrono da turma de cadetes deste ano da AMAN, é representado na cerimônia pelo deputado federal Joaquim Vicente Rondon.
1960 – O governador Milton Lima e o diretor de Educação Ary Pinheiro assinam o Decreto nº 353, criando em Vilhena a Escola “Wilson Camargo”, (engenheiro morto na construção da BR-29”).
1967 – O 5º BEC vai receber mais equipamentos, incluindo 15 novos moto-scrapers.
1987 – Rondônia e Acre perderão U$ 58 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento, caso não apresentem programas de proteção ambiental na BR-364.
1990 – Empresários do setor agrícola alemão chegam a Porto Velho para conhecer o campo de pesquisas da Embrapa.
HOJE É
Dia Solidariedade Cristã. Dia Internacional do Biodiesel. Dia Mundial do Leão. Dia Internacional dos Superdotados.
Católicos celebram Santa Filomena, São Lourenço,
BRASIL
1994 — Lançado o satélite BrasilSat B1. 1908 – O líder da Revolução Acreana, Plácido de Castro, é tocaiado – e morre no dia seguinte.
MUNDO
1792 — Começa a Jornada de “10 de Agosto”, em Paris, que culminaria na Revolução Francesa. 1793 — O Museu do Louvre é inaugurado oficialmente em Paris. 2014- Morre Robin Williams, ator e comediante (EUA), com sucessos como “Bom Dia Vietnã”.
E CAMINHA TINHA RAZÃO...
Durante muitos anos ouvi citações tipo “A Amazônia é um mundo à parte”, “É o inferno verde”, “Aqui não adianta plantar porque a terra não presta para a agricultura”, ou coisas do gênero.
Nasci um ano após o 2º Ciclo da Borracha e ainda pude ouvir ecos fortes daquela época, e até mesmo havia uma acomodação de que a imensa Amazônia o solo era “sem fim agriculturável”.
Dizia-se que seringalistas não gostavam de seringueiro que plantasse algo, para se abastecerem só do armazém do seringal ou, ainda, para que o trabalhador se fixasse apenas em seu contrato, a produção do látex.
Em 1960 o presidente JK, que prometeu fazer “50 anos em cinco”, disse na TV que ia construir uma rodovia de Porto Velho a Cuiabá e, dali, ao Brasil. Em julho a inaugurou.
Isso deu ao Território de Rondônia a privilegiada posição de “porta” de entrada da Amazônia, via rodoviária, por onde vieram os que provaram, com apoio de governos e de órgãos como o Incra, que o discurso estava errado.
A partir daqui a Amazônia entrou em nova etapa, confirmando a frase do escriba de Cabral
