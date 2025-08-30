Navio de mísseis dos EUA avança rumo à costa da Venezuela

Publicada em 30/08/2025 às 10h10
O navio de mísseis guiados USS Lake Erie, da Marinha dos Estados Unidos, atravessou o Canal do Panamá na noite de sexta-feira (16), seguindo do Oceano Pacífico para o Caribe. A movimentação ocorre em meio a uma mobilização naval norte-americana próxima à costa da Venezuela, em operações que Washington afirma estar relacionadas ao combate ao narcotráfico internacional.
De acordo com jornalistas da agência AFP que acompanharam a passagem, o cruzador iniciou a travessia por volta das 21h30 no horário local (2h30 GMT de sábado), entrando pela Eclusa de Pedro Miguel. O trajeto de aproximadamente 80 quilômetros até o Atlântico leva em torno de oito horas.
O USS Lake Erie, identificado pelo número 70 em letras brancas pintadas no casco, esteve atracado durante dois dias no Porto Rodman, na entrada do canal pelo lado do Pacífico. Algumas famílias acompanharam a passagem do navio de guerra de um mirante próximo ao local, do lado de fora de uma cerca de arame farpado.
