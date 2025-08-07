“Não estou morto. Estou muito vivo e quero trabalhar”, afirma Marcos Oliveira no Retiro dos Artistas

Publicada em 07/08/2025 às 14h37
Aos 69 anos, o ator Marcos Oliveira, eternizado como Beiçola na série A Grande Família, vive uma nova fase no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. Morando na instituição desde abril, ele participou de um mini documentário produzido pelo local e falou abertamente sobre os desafios do envelhecimento, do afastamento do mercado de trabalho e da luta para continuar ativo. Com informações do site IG Gente.
“O Retiro é maravilhoso. É um encontro de pessoas já com uma certa idade, que o mercado não aceita, e aqui você tem um amparo”, disse o artista, que reconhece o papel fundamental do espaço na recuperação de sua autoestima e qualidade de vida.
Marcos revelou ainda a dificuldade de retomar a carreira após o auge da fama com o personagem Beiçola, exibido por mais de uma década na TV Globo. “É difícil restabelecer sua condição de vida, de saúde e aprendizado para continuar no trabalho, na produtividade”, afirmou.
Embora seja lembrado com carinho pelo público, o ator critica o estigma que o acompanha desde o fim do programa, em 2014. "Tem uma sociedade voltando para trás, com esse sentimentalismo do passado. Foi maravilhoso, mas já passou. Eu quero ir para frente, fazer coisas novas. Não estou morto. Estou muito vivo e quero trabalhar", desabafou.
Marcos também fez críticas contundentes ao etarismo no meio artístico. “As pessoas não querem você porque você é um velho, fracassado, motivo de deboche. Riem da sua cara. Fica sempre essa dúvida: até que ponto você foi engraçado e até que ponto você virou piada?”, questionou.
Apesar das adversidades, ele não se entrega. Segue participando de aulas de dublagem no próprio Retiro e defende a importância da atualização contínua. “Temos que ter essa condição de vida de não parar. De sempre estar se atualizando”, reforçou.
