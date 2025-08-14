MPRO realiza reuniões preparatórias no interior para 11ª edição do MP Itinerante

Publicada em 14/08/2025 às 14h45
O Ministério Público de Rondônia (MPRO) iniciou nesta semana reuniões de alinhamento com representantes do poder executivo, legislativo e lideranças comunitárias dos municípios que irão receber a 11ª edição do projeto MP Itinerante, prevista para ocorrer de 22 a 27 de setembro. Os encontros foram conduzidos pelo Procurador de Justiça Marcos Valério Tessila de Melo, coordenador do Centro de Apoio Operacional Unificado (Caopuni) e responsável pelo projeto.
Ajustes para a realização das atividades
As reuniões tiveram como objetivo apresentar o funcionamento do MP Itinerante e definir pontos como locais de atendimento, estratégias de divulgação e formas de engajamento das prefeituras e da comunidade. Também foram discutidas parcerias com órgãos federais, estaduais e municipais para ampliar os serviços oferecidos.
O Procurador de Justiça Marcos Valério Tessila de Melo destacou que os encontros foram produtivos e bem recebidos pelas autoridades e lideranças locais. "Durante as reuniões, esclarecemos como o projeto funciona e quais serviços serão oferecidos. A receptividade foi muito positiva, com todos demonstrando disposição para colaborar e garantir que a população participe e seja atendida da melhor forma possível", afirmou.
Serviços e atendimentos à população
O MP Itinerante leva à população cidadania e serviços diversos, como emissão de documentos, atendimentos de programas sociais, recebimento de denúncias e vistorias em unidades públicas. A iniciativa busca aproximar o Ministério Público das comunidades, especialmente nas localidades mais distantes dos centros urbanos.
Municípios atendidos nesta edição:
A 11ª edição do MP Itinerante atenderá as seguintes cidades:
Dia 23/9 – São Domingos do Guaporé
Dia 24/9 – Seringueiras
Dia 25/9 – São Miguel do Guaporé
Dia 26/9 – Urupá
O projeto cumpre o papel constitucional do Ministério Público de garantir o acesso da população aos seus direitos, atuando na defesa da cidadania e no fortalecimento do controle social.
