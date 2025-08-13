MPRO participa de blitz educativa com PRF e Rede Lilás para conscientização sobre violência doméstica

Publicada em 13/08/2025 às 14h50
O Ministério Público de Rondônia (MPRO), equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e integrantes da Rede Lilás realizaram, na tarde da terça-feira (12/8), uma blitz educativa na Avenida Jorge Teixeira, em Porto Velho. A ação fez parte das atividades do projeto “Agosto Lilás - Ciclo de Diálogos da Lei Maria da Penha 2025”, com o objetivo de conscientizar a população sobre a prevenção e o combate à violência doméstica.
O projeto, desenvolvido pelo Núcleo de Atendimento às Vítimas (Navit), tem como principal objetivo disseminar conhecimento sobre o direito de todas as meninas e mulheres de viverem livres de qualquer forma de violência, bem como intensificar as informações sobre os diversos tipos de violência enfrentados por mulheres e meninas em Rondônia, promovendo engajamento coletivo para o enfrentamento e apoio para superação.
Além da ação de conscientização por meio da blitz educativa, a programação do mês inclui a capacitação de membros, servidores e integrantes da Rede Lilás — rede de proteção e apoio às vítimas.
Foram distribuídos materiais gráficos da campanha “Combate à Violência Contra as Mulheres – Não é Não”, contendo informações sobre a escala de progressão da violência no ambiente doméstico e social, ilustrada pelo ‘violentrômetro’ e pelo ‘assediômetro’. Os materiais também explicam os diferentes tipos de violência contra a mulher — física, sexual, psicológica, patrimonial, moral, obstétrica, institucional, digital e feminicídio — e apresentam os canais de atendimento de urgência, ouvidoria e denúncia disponíveis.
A promotora de Justiça Tânia Garcia, coordenadora substituta do Navit, destacou que a parceria com a PRF amplia significativamente o alcance da divulgação, especialmente entre públicos que não têm acesso aos eventos ou às redes sociais do MPRO. “Esse conteúdo informativo é essencial para ajudar mulheres a romperem com relacionamentos abusivos, saírem de situações de violência e buscarem proteção. Além disso, orienta toda a sociedade sobre seu papel e a importância de agir em apoio às mulheres que ainda enfrentam violência em seu cotidiano", enfatizou.
A próxima atividade prevista é um evento interinstitucional que será realizado no auditório da São Lucas Educacional, no dia 20 de agosto. O encontro é voltado para profissionais que atuam nas áreas de violência doméstica, feminicídio e direito de família, além de representantes de órgãos oficiais, integrantes da rede de apoio, comunidade jurídica local e acadêmicos dos cursos de Direito, Serviço Social e Psicologia. As inscrições estão abertas até o dia 18 de agosto e podem ser feitas por meio do link: Inscrição - EMPRO.
