Memória e tradição: veja o catálogo digital da exposição fotográfica sobre a Festa do Divino

Publicada em 29/08/2025 às 13h50
A cultura, memória, fé e a tradição da Comunidade Quilombola de Santa Cruz, em Pimenteiras do Oeste (RO), ganharam destaque na exposição “Entre Cantos e Cores: Uma Exposição Fotográfica da Festa do Divino na Comunidade Quilombola de Santa Cruz”, realizada na Galeria da Fundação Cultural do município entre os dias 12 e 26 de agosto.
A exposição recebeu dezenas de visitantes que puderam contemplar de perto as 35 imagens da tradicional Festa do Divino Espírito Santo, celebrada há mais de um século pela comunidade quilombola. Além da mostra presencial, o público também teve acesso a um catálogo digital com todo o acervo da exposição, disponível gratuitamente pelo link: https://online.fliphtml5.com/
Segundo o produtor cultural Márcio Guilhermon, a exposição é resultado de cerca de dez anos de pesquisa e acompanhamento da festividade. As fotografias, assinadas pelo premiado fotógrafo rondoniense Washington Kuipers, revelam a força simbólica, estética e espiritual da celebração, reconhecida oficialmente como Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial de Rondônia.
As imagens foram apresentadas em diferentes formatos — A1, A2, A3 e A4 —, proporcionando ao público múltiplos olhares sobre a fé, a música, as cores e os rituais que marcam a Festa do Divino.
“Mais do que uma exposição, é um convite à contemplação e à valorização das memórias coletivas de um povo que, por meio da Festa do Divino, reafirma suas raízes e sua identidade cultural”, destacou Marcio Guilhermon.
O fotógrafo Washington Kuipers agradeceu à população pela presença na mostra: “Agradeço imensamente a todos que prestigiaram a exposição e compartilharam conosco esse momento de valorização da nossa cultura.”
O projeto da exposição foi contemplado pelo Edital Nº 3/2024/SEJUCEL-SIEC LPG – Demais Linguagens – Bolsas para Produção de Artes Integradas Rondoniense- Lei Paulo Gustavo.
A exposição “Entre Cantos e Cores” reforça a importância de preservar e divulgar as tradições quilombolas de Rondônia, conectando passado e presente por meio da arte e da memória. Com o catálogo digital disponível gratuitamente, agora a população pode conhecer e se encantar com a riqueza cultural da Comunidade Quilombola de Santa Cruz, levando adiante o legado da Festa do Divino Espírito Santo.
