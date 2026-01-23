PREVISÃO DO TEMPO: Instabilidade provoca volumes elevados de chuva na Região Norte nesta sexta-feira (23)

Publicada em 23/01/2026 às 08h00
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo para acumulado de chuva para os sete estados da região Norte do país nesta sexta-feira.
No Acre, em Rondônia e no Amazonas, as precipitações ocorrem de forma intensa ao longo de todo o dia, com céu encoberto e pancadas persistentes.
Em Roraima, as chuvas mais fortes se concentram na região sul do estado, atingindo os municípios de Rorainópolis, Caracaraí e Caroebe, onde os acumulados podem ser mais elevados.
No Amapá, o dia será instável em todo o estado, com maior concentração de chuva na região central e oeste amapaense, especialmente na Serra do Navio, Calçoene e Pedra Branca do Amapari.
No Pará, a expectativa é de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas na região sudoeste paraense, afetando os municípios de Aveiro, Trairão e Itaituba.
Já no Tocantins, a chuva atinge principalmente o centro-norte do estado, com registros em Tupirama, Palmeirante e Presidente Kennedy ao longo do dia.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco e Manaus. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 48% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!