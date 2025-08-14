Justiça Rápida realiza triagens em Candeias, Guajará, Nova Mamoré e em distritos da capital

Publicada em 14/08/2025 às 14h29
O Poder Judiciário de Rondônia, por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos (Nupemec) da Corregedoria Geral da Justiça, dá continuidade à Operação Justiça Rápida Itinerante em 2025, com o objetivo de proporcionar à população acesso facilitado, gratuito e ágil a diversos serviços judiciais.
A Justiça estadual realiza mais uma operação Justiça Rápida Itinerante nas cidades de:
Porto Velho - entre os dias 17 e 23 de agosto em vários pontos, incluindo os distritos de Rio Pardo, Jaci Paraná e União Bandeirantes, além das comunidades Vila Anápolis, Pavão e a Aldeia Beijarana, esta última pertencente à etnia Karitiana.
Candeias do Jamari - 16 de agosto Distrito Vila Nova Samuel, na Escola Municipal Mário Covas
Candeias do Jamari - 17 de agosto, no Fórum Digital
Guajará-Mirim - 16 e 17 de agosto, na Escola Tiradentes da Polícia Militar
Nova Mamoré - 23 e 24 de agosto, na Escola Casimiro de Abreu.
A iniciativa possibilita que a população busque soluções para questões relacionadas à guarda de menores, pensão alimentícia, visitas, reconhecimento de paternidade, danos materiais, dissolução de união estável, divórcios amigáveis (com ou sem bens e filhos), registro público de nomes, cobrança de pequenos valores e conversão de união estável em casamento.
Para a realização dos atendimentos, é imprescindível que os interessados compareçam munidos de documentos pessoais, comprovante de residência e demais documentos que comprovem a demanda a ser apresentada.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 3309-7554.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!