Jornalista da Record TV tem celular roubado por ciclista antes de entrar ao vivo

A repórter Beatriz Casadei, da Record TV, foi vítima de um assalto nesta terça-feira (19), momentos antes de entrar ao vivo no programa Balanço Geral. O caso aconteceu na Marginal Pinheiros, em São Paulo, em frente ao Centro de Detenção Provisória (CDP). Com informações do IG Gente
Enquanto segurava o celular para conferir informações, a jornalista foi surpreendida por um ciclista que passou rapidamente e arrancou o aparelho de sua mão. O criminoso fugiu em seguida.
O âncora Eleandro Passaia informou que Beatriz, apesar do susto, passa bem. A repórter registrou boletim de ocorrência na 91ª Delegacia de Polícia.
O crime gerou forte repercussão nas redes sociais. Muitos internautas repudiaram a violência e demonstraram apoio à profissional. Até o momento, a Record TV não se pronunciou oficialmente sobre o caso.
Mais uma repórter é vítima de Celular Roubado quando fazia uma entrada ao vivo Para o jornal #BalançoGeral @recordtvoficial pic.twitter.com/qAPe9bQoS4— Vinicius Pantoja (@ViniciusPa12345) August 19, 2025
