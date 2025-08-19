Jornalista da Record TV tem celular roubado por ciclista antes de entrar ao vivo
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 19/08/2025 às 10h30
Nos acompanhe pelo Google News

A repórter Beatriz Casadei, da Record TV, foi vítima de um assalto nesta terça-feira (19), momentos antes de entrar ao vivo no programa Balanço Geral. O caso aconteceu na Marginal Pinheiros, em São Paulo, em frente ao Centro de Detenção Provisória (CDP). Com informações do IG Gente

Enquanto segurava o celular para conferir informações, a jornalista foi surpreendida por um ciclista que passou rapidamente e arrancou o aparelho de sua mão. O criminoso fugiu em seguida.

O âncora Eleandro Passaia informou que Beatriz, apesar do susto, passa bem. A repórter registrou boletim de ocorrência na 91ª Delegacia de Polícia.

O crime gerou forte repercussão nas redes sociais. Muitos internautas repudiaram a violência e demonstraram apoio à profissional. Até o momento, a Record TV não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

 

Beatriz Casadei Record TV Balanço Geral assalto em São Paulo celular roubado jornalista assaltada Marginal Pinheiros Eleandro Passaia boletim de ocorrência violência urbana
Imprimir imprimir