Inserção digital oferece potencial criativo para rondonienses

Publicada em 15/08/2025 às 16h15
As mudanças pelas quais Rondônia tem passado ao longo dos últimos anos são significativas e isso tem se refletido no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do estado. O que explica essas alterações são diversos motivos, incluindo a inserção digital.
Rondônia entrou definitivamente na rota de estados com inserção digital completa. Prova disso é a facilidade com que o rondoniense encontra serviços, produtos e até mesmo pode aprender a criar logo para o seu negócio em apenas alguns cliques.
Apesar de apenas 8 municípios de Rondônia terem acesso a tecnologia 5G no início do ano, a tendência é de que ainda mais cidades consigam acessar a rede de navegação de alta velocidade via compartilhamento de torres. Além disso, outras iniciativas permitem aos rondonienses uma experiência diferenciada ao navegar online.
Segundo PIB que mais deve crescer
Os dados relacionados ao crescimento de Rondônia evidenciam que o estado segue no caminho certo rumo ao seu desenvolvimento. O levantamento Resenha Regional do Banco do Brasil mostrou que os rondonienses devem ver um aumento acima de 5 pontos percentuais para o seu PIB ao longo dos próximos anos.
Ainda de acordo com o levantamento feito pelo Banco do Brasil, o Mato Grosso é o único estado que supera Rondônia no ranking de crescimento. Mato Grosso do Sul, Roraima e Tocantins fecham as 5 primeiras colocações em termos de crescimento percentual.
Em 2024, os estados do Nordeste registraram as maiores taxas de crescimento do PIB no Brasil. Para este ano, a tendência é de que outras regiões apresentem uma evolução nos bens e serviços disponibilizados ao mercado nacional e internacional.
Conectividade tem papel fundamental no desenvolvimento de Rondônia
O PIB de Rondônia é impulsionado, principalmente, pelo setor de serviços. Para crescer da melhor maneira possível, o setor precisa de uma rede de conexão que permita a troca de mensagens, envio de arquivos, entre outros elementos que fazem parte da economia digital.
A própria agropecuária e indústria, outros dois setores de destaque no crescimento econômico, também dependem da tecnologia para o seu desenvolvimento. Isso faz com que os avanços tecnológicos tenham um papel fundamental no crescimento do estado brasileiro.
Para os rondonienses, a tecnologia permite não só uma inserção digital, mas também a preparação para o mercado de trabalho. Afinal, cursos de qualificação têm sido oferecidos em todo o estado.
Qualificação da mão de obra é priorizada pelas autoridades
A estabilidade do PIB de Rondônia foi colocada à prova ao longo dos últimos anos. Em 2018, a variação do Produto Interno Bruto do estado brasileiro foi de 3,2%, valor muito menor do que os 12,74% observados em 2021, apenas três anos depois.
O que explica esse desenvolvimento no PIB Nominal de Rondônia são os múltiplos investimentos que têm sido direcionados para a região. Uma das apostas das autoridades é na qualificação da mão de obra.
Os cursos de qualificação permitem que os rondonienses se especializem em áreas como empreendedorismo e tecnologia. Tudo isso aquece a economia e permite que inovações sejam criadas.
O Núcleo de Inovação e Tecnologia (NIT) e projetos educacionais estão entre exemplos práticos de como os rondonienses conseguem se preparar para o mercado de trabalho. Além disso, o Sebrae também atua no fomento ao setor com iniciativas como o NEON, por exemplo.
A ideia das organizações que atuam no segmento de educação e qualificação profissional em Rondônia é permitir que haja um desenvolvimento sustentável para o setor que cresce a passos largos. Sem o devido acompanhamento, oportunidades de crescimento no longo prazo podem ser perdidas, fazendo com que seja importante uma intervenção positiva.
Projeções apontam para crescimento contínuo para os próximos anos
Rondônia tende a crescer ainda mais ao longo dos próximos anos com base na estrutura tecnológica e base para o desenvolvimento do seu PIB. Toda a qualificação, aliada aos investimentos em infraestrutura e conectividade colocam o estado na parte de cima do ranking de estados brasileiros que mais crescem seu Produto Interno Bruto.
A exemplo de outros estados, as autoridades de Rondônia possivelmente continuarão investindo em alternativas para que os rondonienses se qualifiquem e possam participar desse crescimento.
Do lado das empresas, oportunidades para desenvolvimento de negócios e ampliação dos mercados aparecem ao longo do crescimento do PIB estatal. Para isso, é preciso estar preparado para competir com grandes empresas nacionais e internacionais.
Tudo isso mostra os desafios que Rondônia ainda precisa superar para manter o seu crescimento de longo prazo. Mas os resultados recentes apontam que o estado está no caminho certo.
