Grécia, Portugal e Espanha enfrentam incêndios florestais severos
Por NOTÍCIAS AO MINUTO
Publicada em 14/08/2025 às 09h36
Grécia, Portugal e Espanha seguem em combate intenso contra incêndios florestais, enquanto França e Itália registram melhora na situação após dias de destruição de dezenas de milhares de hectares no sul da Europa.

Os focos, que já causaram duas mortes na Espanha e uma em Montenegro, são impulsionados por uma onda de calor prolongada, seca severa e ventos fortes, fatores que especialistas associam aos efeitos das mudanças climáticas, segundo a agência France-Presse (AFP).

Na Grécia, autoridades classificaram esta quarta-feira como um dos dias mais críticos da temporada. O país enfrenta 23 incêndios ativos, incluindo um nas proximidades de Patras, terceira maior cidade grega. Na última terça-feira, 82 novos focos foram registrados, dificultando o trabalho dos 4.850 bombeiros e 33 aeronaves mobilizadas. Mais de 20 mil hectares já foram destruídos desde junho.

Em Portugal, por volta do meio-dia, cerca de 1.900 bombeiros atuavam em cinco incêndios considerados mais graves, localizados em Arganil, Viseu, Vila Real, Tabuaço e Trancoso, com apoio de 585 viaturas e 25 aeronaves.

Na Espanha, 14 grandes incêndios permaneciam ativos, especialmente na região norte. A melhora nas condições climáticas, com aumento da umidade e queda de temperatura, trouxe expectativa positiva para o controle das chamas. Mais de 6 mil moradores de 26 localidades em Castela e Leão precisaram deixar suas casas. No país, 199 incêndios destruíram 99 mil hectares em 2024, número superior ao do ano passado, mas três vezes menor que o de 2022.

Na França, equipes mantêm vigilância máxima para evitar a retomada de um incêndio que devastou 16 mil hectares no departamento de Aude. Alertas vermelhos para calor extremo seguem ativos no centro-leste do país.

Na Itália, a situação está mais controlada. O incêndio nas encostas do Vesúvio, que cobriu Nápoles de fumaça por cinco dias, foi extinto. Nove focos no país foram controlados ou apagados nas últimas horas.

