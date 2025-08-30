Governo garante emissão da carteira de identidade de estudantes atletas da região do baixo Madeira

Publicada em 30/08/2025 às 10h47
O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) realizou uma ação de cidadania voltada para a emissão da carteira de identidade de estudantes atletas da região do baixo Madeira. A iniciativa ocorreu na sexta-feira (29) e contou com apoio da Superintendência Regional de Educação de Porto Velho, que organizou o transporte dos alunos até a capital.
Com o documento em mãos, os estudantes poderão participar das competições esportivas, além de assegurar o acesso a serviços e direitos fundamentais de cidadania. Nesta edição, três adolescentes da rede estadual de ensino, vindos das localidades de gleba Rio Preto e Demarcação, estiveram em Porto Velho para emissão da primeira via da identidade. Outros três jovens que participaram do projeto Ministério Público Itinerante também receberam atendimento.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o objetivo é garantir que nenhum estudante seja impedido de participar das atividades escolares ou esportivas por falta de documentação. “A iniciativa reforça a educação e a cidadania, principalmente para quem vive em áreas mais distantes da capital”, pontuou.
A superintendente regional de educação de Porto Velho, Liana Lima destacou a importância da ação. “Estamos possibilitando a inclusão dos alunos na cidadania. Muitos moram em regiões distantes da capital e precisam da identidade para participar de competições e exercer seus direitos. Essa iniciativa realizada, em parceria, com outros órgãos garante dignidade e acesso as oportunidades para os estudantes do baixo Madeira”.
Essa iniciativa é realizada em parceria com outros órgãos
A secretária da Seduc, Ana Pacini ressaltou a importância do trabalho intersetorial. “A ação demonstra como a integração entre diferentes órgãos possibilita resultados efetivos. A Seduc tem atuado para além do ensino, proporcionando condições para que os alunos exerçam plenamente seus direitos e tenham acesso às oportunidades que a educação e o esporte oferecem”.
DIREITOS BÁSICOS
De acordo com a Superintendência Regional de Educação de Porto Velho, essa não é a primeira vez que a iniciativa é realizada. Em 2024, durante os jogos escolares de Rondônia (Joer), um estudante classificado para a etapa nacional precisou do documento para viajar, conseguindo sua emissão em tempo hábil. A ação é resultado da parceria entre a Seduc, a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) e demais órgãos que contribuem para assegurar direitos básicos a alunos que residem em regiões de difícil acesso.
Fotos: Cléber Souza
Comentários
Seja o primeiro a comentar!