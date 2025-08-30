Governo de Rondônia oferece serviço de diálise peritoneal domiciliar para pacientes renais crônicos

Publicada em 30/08/2025 às 10h52
Neste dia 29 de agosto, Dia Nacional da Diálise, o governo de Rondônia, com o objetivo de promover mais autonomia e conforto aos pacientes renais crônicos, reforça a disponibilização do serviço de Diálise Peritoneal Domiciliar. Trata-se de uma alternativa menos invasiva, que permite ao paciente manter uma rotina com menor necessidade de deslocamentos até clínicas, já que o procedimento pode ser realizado em casa, pelo próprio paciente ou com o auxílio de cuidadores.
O serviço de Diálise Peritoneal é ofertado pela rede estadual de saúde, operacionalizado pelo Centro de Diálise Madeira Mamoré (CDMM), anexo ao Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP). O implante do cateter de Tenckhoff, que é o acesso peritoneal de longa permanência essencial para a viabilização da técnica dialítica contínua ambulatorial (CAPD) ou automatizada (APD), ocorre na unidade hospitalar.
Segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a prevalência da Doença Renal Crônica no mundo é de 7,2% entre indivíduos acima de 30 anos e varia entre 28% e 46% em pessoas com mais de 64 anos. No Brasil, estima-se que mais de 10 milhões de pessoas convivam com a doença.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o acesso gratuito a um tratamento de qualidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS), fortalece a rede de assistência e proporciona mais dignidade e qualidade de vida para quem precisa.
O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, enfatizou a relevância da medida. “Com a disponibilização desse serviço reduzimos a necessidade de deslocamentos frequentes dos pacientes até clínicas especializadas, oferecendo mais conforto, praticidade e acessibilidade ao tratamento.”
ACESSO
Para ter acesso ao serviço de diálise peritoneal domiciliar, o paciente deve procurar a equipe multidisciplinar ou seu médico em uma unidade especializada em terapia renal. O profissional responsável encaminhará o laudo médico para o e-mail [email protected], onde uma equipe especializada seguirá com os tramites da Resolução RDC 11 de 2014 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que estabelece os requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Diálise no Brasil. Após o envio, o pedido passará por análise social e pela regulação necessária, garantindo que o tratamento seja disponibilizado de forma adequada e personalizada para cada paciente.
ATENDIMENTO 24 HORAS
O Centro de Diálise Madeira Mamoré (CDMM) disponibiliza atendimento 24 horas, e possui profissional nefrologista e equipe técnica de plantão para atender urgências de pacientes crônicos ou agudos. O setor está em anexo ao Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, situado na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 3.766, Bairro Industrial.
