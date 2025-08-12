Governo de Rondônia entrega praça revitalizada em Vista Alegre do Abunã, nesta terça-feira, 12

Publicada em 12/08/2025 às 10h33
O governo de Rondônia entrega nesta terça-feira (12), praça revitalizada no distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho. O investimento total foi de R$ 1.985.841,26 milhão, recurso do governo do estado que impulsiona a valorização dos espaços públicos e o fortalecimento da qualidade de vida nas comunidades.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa faz parte das ações do governo que tem levado obras e serviços integradamente para melhorar a qualidade de vida da população em todo o estado. “Estamos trabalhando para levar dignidade, lazer e bem-estar a todos. Os serviços realizados na praça ressaltam o comprometimento do governo com a valorização dos espaços públicos, e o cuidado e atenção com o cidadão”, ressaltou.
O titular da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), Elias Rezende, salientou que a obra foi planejada para se tornar um espaço de encontro e integração. “Essa praça foi pensada para ser um ponto de encontro das famílias, um espaço onde crianças possam brincar com segurança, jovens possam praticar esportes e toda a comunidade possa usufruir. É uma entrega que valoriza o distrito e reforça os cuidados do governo de Rondônia com cada região do estado.”
PROGRAMAÇÃO
Seas realizará serviços do Rondônia Cidadã
Além da entrega da obra, a programação conta com atividades e serviços gratuitos para a população. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), por meio da Escola Pública de Trânsito, promoverá brincadeiras lúdicas voltadas à educação no trânsito e a Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) realizará, a partir das 15h, um mutirão de atendimentos, incluindo:
Saúde
Emissão e atualização do Cartão do SUS
Aferição de pressão arterial, glicemia e teste rápido
Documentação
2ª via do CPF
2ª via do título de eleitor
Emissão da 2ª via da certidão de nascimento ou casamento
