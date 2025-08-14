Gideões no Brasil fazem entrega de bíblias ao prefeito Affonso Cândido

Publicada em 14/08/2025 às 16h04
Representantes da organização cristã Gideões Internacionais no Brasil realizaram, na quinta-feira (14), a entrega gratuita de cópias do Novo Testamento ao prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL) e a servidores do Palácio Urupá, sede da administração municipal.
“É muito importante conhecer e receber a Palavra de Deus, onde quer que estejamos. Fiz questão que a distribuição das bíblias começasse pela prefeitura e depois fosse realizada em todos os órgãos da administração pública”, afirmou Affonso Cândido.
Após o ato religioso no gabinete, o prefeito acompanhou os “Gideões Internacionais” na distribuição a outros setores do Palácio Urupá. O objetivo da iniciativa é permitir que mais pessoas tenham acesso às Escrituras Sagradas e possam conhecer a mensagem de Jesus Cristo.
De acordo com o presidente da Gideões no Brasil (Campo 268), Luciano Rodrigo da Silva, a distribuição dos exemplares na prefeitura foi um ato de fé e autoridade. “Viemos para que Deus continue abençoando o município”, frisou. Ele também agradeceu a “liberdade” para se fazer a entrega aos servidores.
Affonso Cândido ainda autorizou que a iniciativa fosse realizada a todos os setores da administração, que permitam acesso público. “Somos um braço estendido das igrejas para a distribuição dos exemplares do Novo Testamento”, explicou Luciano Rodrigo da Silva.
Os Gideões Internacionais é uma organização cristã evangélica sem fins lucrativos fundada, em 1899, nos Estados Unidos, com o objetivo de distribuir bíblias e outros materiais religiosos, principalmente, em locais como hotéis, hospitais, escolas e penitenciárias.
Segundo a instituição, já foram distribuídas, gratuitamente, 2,6 bilhões de exemplares em mais de 200 países e em 110 línguas. No estado de Rondônia, a quantidade ultrapassa os 200 mil. Participaram da solenidade os vereadores Marcelo Lemos (Republicanos), André Moreira (PSD), Geraldo da 102 (PL) e o deputado estadual, Laerte Gomes (PSD).
