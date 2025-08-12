Geração Emprego oferece 476 vagas em 12 municípios de Rondônia

Publicada em 12/08/2025 às 11h29
A partir de agosto de 2025, 476 vagas de emprego estão abertas em 12 municípios, por meio do programa do governo de Rondônia Geração Emprego. As vagas abrangem funções diversas, como: vendedor, auxiliar administrativo, motorista e pedreiro, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência e aprendizes.
A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec) reforça que a ação tem o objetivo de ampliar o acesso ao mercado de trabalho para a população, fomentando a geração de emprego e renda no estado. Por meio do programa, o governo facilita o contato direto entre candidatos e empregadores, promovendo a inclusão e o desenvolvimento econômico.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o investimento em iniciativas que ampliam as oportunidades de trabalho é essencial para fortalecer a economia local e garantir melhor qualidade de vida às famílias rondonienses. “O Geração Emprego é uma ferramenta estratégica para conectar oferta e demanda, acelerando a retomada do crescimento”, evidenciou.
OPORTUNIDADES DE TRABALHO
O secretário da Sedec, Lauro Fernandes, ressaltou que o Geração Emprego não apenas anuncia as oportunidades de trabalho, mas também oferece orientação aos candidatos durante a inscrição e a preparação, aprimorando suas habilidades profissionais e elevando as possibilidades de contratação. “A promoção da inclusão social e do desenvolvimento sustentável são questões fundamentais, e este programa desempenha um papel direto na diminuição do desemprego e no incentivo ao empreendedorismo na região.”
Entre os cargos disponíveis estão:
Vendedor (40 vagas)
Auxiliar Administrativo (23 vagas)
Motorista (7 vagas)
Pedreiro (9 vagas)
Operador de Caixa (9 vagas)
Cozinheiro (3 vagas)
Técnico em Fibras Ópticas (8 vagas)
Auxiliar de Produção (24 vagas)
O Geração Emprego conta com a parceria da Sedec, do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e dos empregadores locais. A inscrição para as vagas é feita exclusivamente pelo site ou aplicativo da plataforma, com atendimento e suporte oferecidos pela Sedec.
