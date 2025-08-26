Futuro partido de Máximo poderá ser o Podemos, programa Pacto Primeira Infância nos 52 municípios, quem denuncia é o povo não deputados e vereadores

Publicada em 26/08/2025 às 14h00
Podemos – A meta do prefeito de Porto Velho, Leo Moraes, presidente do Podemos em Rondônia é fortalecer o partido para as eleições de outubro do próximo ano e compor uma nominata com candidatos para os cargos de governador e vice, Senado e deputados federais e estaduais. Hoje, além de Leo, o nome de maior expressão política no Estado é do prefeito-reeleito de Vilhena, Flori Cordeiro com 32.665 (74,43%) dos votos válidos, superando a Raquel Donadon (PRD) que obteve 9.421 (21,47%) votos válidos em 2024. Flori demonstrou liderança, pois superou com folga a adversária, que representava família tradicional na política regional, como é o caso dos Donadon, que já tiveram prefeitos e deputados (federal e estadual) na Região do Cone Sul, em Vilhena e Colorado do Oeste.
Eleições 2026 – Hoje o Podemos tem na Câmara Federal o deputado Rafael O Fera, de Ariquemes e, na Assembleia Legislativa (Ale), três parlamentares. Luizinho Goebel de Vilhena, Taíssa Sousa de Guajará-Mirim e Alan Queiroz, de Porto Velho. Informações dão conta, que na próxima janela partidária (6 de março a 5 de abril de 2026), quando os políticos poderão mudar de sigla sem ter implicações partidárias, os deputados Luizinho Goebel e Taíssa Sousa mudarão de partido. O caminho seria o PL, presidido no Estado pelo senador Marcos Rogério. O Podemos também está preparado para receber novos filiados, um deles dos mais significativos, que seria o deputado federal Fernando Máximo, hoje no União, que recebeu a maior votação (85.596 votos) em 2022, que está se formatando uma candidatura à sucessão estadual em 2026, mas não pelo atual partido.
Eleições 2026 II – O União Brasil se uniu ao PP surgindo a Federação União Progressista (UPb). A federação é a maior força no Congresso Nacional, com 109 deputados e 15 senadores. Os presidentes Antônio Rueda (União) e Ciro Nogueira (PP) estão confiantes que a junção das duas entidades deverá ter postura crítica ao governo atual e irá trabalhar uma candidatura de centro-direita em 2026. Em Rondônia, hoje, a Assembleia Legislativa (Ale) tem cinco deputados do União Brasil e nenhum do PP. No Congresso Nacional, União e PP de Rondônia não tem senadores, mas na Câmara Federal, o PP tem um e o União três dos oito deputados federais. É praticamente certo que o deputado Fernando Máximo deixará o UB, porque na última semana o presidente nacional do partido, Antônio Rueda já lançou a pré-candidatura de Mariana a governadora de Rondônia. O futuro partido de Máximo deverá ser o Podemos. Quem viver verá...
Infância – O programa do Governo do Estado, Pacto Primeira Infância, que a Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência Social e do Desenvolvimento Social (Seas), atende crianças dos 52 municípios com até seis anos de idade. Em recente reunião com prefeitos e representantes dos municípios, o govenador Marcos Rocha (UB) destacou que o compromisso do governo é de “cuidar das crianças do nosso estado, fortalecendo o acesso a um começo de vida digno, saudável e protegido”. A secretária da Seas, Primeira Dama, Luana Rocha, que coordena todos os programas da secretaria, disse que 'Investir na primeira infância é investir no futuro. Este pacto é um compromisso de todos: governo, municípios e sociedade civil. Juntos, podemos garantir que nossas crianças cresçam com saúde, educação e dignidade”. O evento faz parte do “Agosto Verde”, mês dedicado à primeira infância, e marca um avanço significativo nas políticas voltadas ao desenvolvimento integral das crianças em Rondônia.
Denúncias – É comum ler em sites e nos poucos jornais impressos, que ainda circulam pelo Estado, além de ouvir no rádio e assistir na TV, matérias de senadores, deputados (federais e estaduais) e vereadores “denunciando” presidente da República, governadores, prefeitos. Senadores, deputados e vereadores são eleitos pelo povo para legislar, fiscalizar e tomar as devidas providências quando se constatam irregularidades na administração pública e, se necessário, constituir comissões. Se vereadores, especiais e, no caso de deputados e senadores, parlamentar. Mas é comum manchetes de senadores, deputados e vereadores “denunciando”, quando na realidade deveriam tomar as providências, que cada caso requer. Quem denuncia é o povo, o cidadão, que depende da ação política para que as prioridades de a maioria da comunidade sejam atendidas. É o fim da rosca...
Respigo
Emenda do ex-senador Acir Gurgacz, presidente regional do PDT foi liberada para o município de Buritis no valor de RS 9 milhões. Os recursos serão investidos em pavimentação de estradas rurais e urbanas, construção e reconstrução de pontes +++ O deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno) esteve recentemente na APAE de São Felipe e foi recebido pela diretoria da entidade. As demandas foram discutidas e o parlamentar reforçou seu compromisso de atender a instituição para a liberação de mais recursos +++ Recentemente foram disponibilizados para o município R$ 1,3 milhão em emendas parlamentares. “Vamos trabalhar na Assembleia Legislativa para garantir que a APAE receba o apoio necessário para fortalecer seu trabalho e transformar ainda mais vidas”, afirmou o deputado +++ O Palmeiras completa hoje (26) 111 anos de existência. E já comemorou na segunda-feira (25) com a estreia do novo uniforme vestindo camisa amarela e calção azul, como o da Seleção Brasileira +++ É que em 1965 o time do Palmeiras representou a Seleção Brasileira em jogo amistoso contra o Uruguai, no Mineirão. E venceu por 3x0 +++ O Verdão também foi vitorioso no jogo de segunda-feira contra o Sport no Allianz Park. Pelo elástico placar de 3x0.
