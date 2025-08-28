Fhemeron realiza coleta externa de sangue em Guajará-Mirim nos dias 29 e 30 de agosto

Publicada em 28/08/2025 às 11h48
A Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) realizará uma ação itinerante de coleta externa de sangue no município de Guajará-Mirim nos dias 29 e 30 de agosto (sexta-feira e sábado). A iniciativa busca mobilizar a comunidade local para fortalecer os estoques de sangue e garantir o atendimento aos pacientes que necessitam de transfusões.
As coletas acontecerão na sede da Agência Transfusional de Guajará-Mirim, localizada na Avenida XV de Novembro, nº 1229, no Centro, ao lado da Câmara de Vereadores.
Horários de atendimento
Sexta-feira (29/08): das 8h às 18h
Sábado (30/08): das 8h às 17h
A última campanha de coleta realizada no município ocorreu no mês de abril, reforçando a importância da adesão da população nesta nova oportunidade.
A Fhemeron destaca que doar sangue é um ato de solidariedade que salva vidas e convida os guajaramirenses a participarem da ação.
