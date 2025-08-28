AÇÃO ITINERANTE

Fhemeron realiza coleta externa de sangue em Guajará-Mirim nos dias 29 e 30 de agosto

As coletas acontecerão na sede da Agência Transfusional de Guajará-Mirim, localizada na Avenida XV de Novembro, nº 1229, no Centro, ao lado da Câmara de Vereadores