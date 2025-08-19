FFER garante curso para Treinadores Licença B e A da CBF Academy, aos técnicos Júnior Lopes e Pedrinho Maradona

Publicada em 19/08/2025 às 09h44
Os treinadores finalistas da edição 2025 do Rondoniense Sub-20, receberam uma grande oportunidade de aperfeiçoamento e aprendizado profissional, o técnico do Sport Genus Júnior Lopes e o técnico Pedrinho Maradora da União Cacoalense estão garantidos no curso para treinadores de futebol Licença B da CBF Academy. Os dois treinadores demonstraram interesse em participar do curso e a Federação de Futebol do Estado de Rondônia, garantiu as vagas no curso aos treinadores de Rondônia, por meio do presidente Heitor Costa, em parceria com a CBF Academy e o IDP. O presidente da FFER, frisou que o curso é uma grande oportunidade profissional aos treinadores, "são dois profissionais promissores eu fico muito feliz de conseguir oportunizar o Júnior Lopes e o Pedrinho com esse incentivo maravilhoso que é o curso de Licença B para treinadores, que foi possível graças a excelente relação e parceria que temos com a CBF e o IDP, agora é só usufruir do aprendizado" frisou Heitor Costa.
Participando de uma série de amistosos com o Sport Genus Sub-20 em Dubai, o técnico Júnior Lopes usou as rede sociais para agradecer a FFER e o presidente Heitor Costa pela oportunidade, "agradeço ao presidente do Genus Evaldo Silva pela oportunidade de está no Genus, meu sincero agradecimento a Federação de Futebol do Estado de Rondônia em nome do presidente Heitor Costa, ao Bruno Costa, pelo apoio e incentivo aos treinadores de Rondônia e principalmente pra mim, estou muito feliz por esse apoio, por esse incentivo, pra a gente crescer cada vez mais com o futebol do Estado de Rondônia, muito obrigado por essa oportunidade de fazer esse curso para treinadores Licença B da CBF academy", agradeceu Júnior Lopes.
O técnico Pedrinho Maradona também usou as redes sociais para agradecer a FFER, o técnico da União Cacoalense já possui o curso Licença B e agora recebeu a oportunidade de concluir o curso Licença A da CBF Academy, "quero agradecer expreesando minha gratidão a Federação de Futebol do Estado de Rondônia, em especial ao presidente Heitor Costa, ao executivo de futebol Bruno Costa pela oportunidade de participar do curso para Treinadores pela CBF Academy, muito obrigado a todos" agradeceu Pedrinho Maradora.
O curso de Licença B para treinador de futebol da CBF Academy é um programa de formação direcionado a treinadores que atuam na formação de atletas em categorias de base, abrangendo idades entre Sub-12 e Sub-17. Este curso oferece uma abordagem abrangente, que não apenas foca nos aspectos metodológicos do treinamento, mas também abrange temas essenciais como captação de atletas, análise de desempenho, características do jogo brasileiro, formação integral do atleta, gestão e planejamento do treinamento. Além disso, os participantes exploram conteúdos técnicos, táticos e físicos fundamentais no processo de desenvolvimento dos jovens jogadores.
O curso de Licença A é um programa voltado para treinadores de futebol com ênfase no treinamento e na gestão de atletas e equipes de futebol em nível profissional Estadual em todas as divisões e nacional nas séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, além de manter a habilitação de todas as categorias abaixo.
