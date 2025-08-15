FFER abre inscrições para Campeonato Metropolitano de Futebol Feminino Sub-17

Publicada em 15/08/2025 às 14h00
A Federação de Futebol do Estado de Rondônia, através do departamento de competições abriu inscrições para o Campeonato Metropolitano de Futebol Feminino Sub-17, os interessados em participar da competição podem se inscrever até o dia 22 de agosto.
Para confirmar participação basta baixar e preencher a ficha de inscrição no link abaixo e encaminhar o documento para o email, [email protected] ou entregar de forma presencial na sede da FFER entre as 8h e 12h de segunda a sexta. Podem participar do Campeonato Metropolitano de Futebol Feminino clubes filiados e não filiados à FFER, não será necessário o registro de atletas no BID, Boletim Informativo Diário.
Os jogos da competição serão realizados no Centro de Desenvolvimento de Futebol Heitor Costa, com duração de 35 minutos cada tempo, com intervalo de 15 minutos, terão condições de jogo, as atletas inscritas nascidas a partir do ano de 2008. A Federação de Futebol do Estado de Rondônia será responsável pela dispesas da árbitragem, diretores de partida, ambulância, segurança, além de gandulas e maqueiros e as bolas para a realização das partidas.
O Departamento de Competições da FFER deve realizar o congresso técnico da competição com as equipes que confirmarem participação no dia 25 de agosto de 2025, uma segunda feira a partir das 10h de forma on-line, com o representantes dos clubes inscritos.
