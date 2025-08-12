Feirão do Emprego e Empreendedorismo supera todas as expectativas em Porto Velho

Publicada em 12/08/2025 às 10h26
Pedro Henrique, 25 anos, foi no período da tarde ao Feirão do Emprego e Empreendedorismo em busca de uma vaga na área administrativa. Com um sorriso confiante, ele resumiu sua expectativa: "É um lugar onde estão disponibilizando vagas para quem quer trabalhar. Eu quero me recolocar no mercado de trabalho, estou com fé e fui bem atendido. Inclusive, já posso ser chamado ainda esta semana na empresa que entreguei o currículo e fiz a entrevista".
O sentimento de esperança vivido por Pedro foi compartilhado por milhares de pessoas que participaram do evento. Alguns saíram empregados no mesmo dia; outros, como ele, já realizaram entrevistas e aguardam o retorno das empresas.
O EVENTO
O Ginásio Cláudio Coutinho foi palco, na segunda-feira (11), de um marco na história de Porto Velho. O Feirão do Emprego e Empreendedorismo – Conexão que Transforma, promovido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), contou com a participação de mais de 10 mil inscritos e 189 empresas e parceiros, que ofertaram mais de 1.000 vagas entre empregos efetivos, estágios e oportunidades para pessoas com deficiência (PcD), trabalhadores acima dos 50 anos, jovens e adolescentes em busca do primeiro emprego nas categorias de Menor Aprendiz e Jovem Aprendiz.
ORGANIZAÇÃO
Para garantir a participação de todos, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), disponibilizou transporte gratuito durante todo o dia. O evento começou pela manhã e seguiu até às 17h, com atendimento organizado por pulseiras de cores diferentes, conforme idade ou necessidade, garantindo agilidade e conforto aos candidatos. As inscrições foram feitas previamente e cada participante recebeu confirmação pelo celular.
EMPRESAS
Entre os destaques, a Nova 364 ofereceu 150 vagas, a Naac disponibilizou 60 e a Energisa 53. Outras empresas, como as Lojas Americanas, também receberam currículos para o banco de talentos. Segundo o gerente distrital, Jhonatan Amorim, mais de 150 currículos foram cadastrados apenas pela rede. "Tivemos muitos candidatos, foi produtivo. Temos alta demanda, seis lojas, e quando abrirmos o processo seletivo, entraremos em contato com os selecionados", afirmou.
ESPAÇO DO EMPREENDEDORISMO
Além das vagas de emprego, o Feirão também abriu espaço para quem busca empreender ou aprimorar seu negócio. Lucenira Lima, assistente do Sebrae, explicou que foram oferecidos 120 cursos on-line (EAD), além de orientações a microempreendedores. "A gente orientou as pessoas, principalmente, oferecendo cursos que agregam ao currículo. Também atendemos quem já empreende e buscava apoio para melhorar sua gestão", disse.
COMPROMISSO COM A EMPREGABILIDADE
O secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, destacou o sucesso da ação. "Hoje estamos falando de mais de mil vagas no mercado de trabalho. Isso é fruto de uma gestão humanizada e de uma grande rede de parceiros, mais de 150 empresas que confiaram na gente. Muitas pessoas saíram daqui com o emprego garantido e um sorriso no rosto", afirmou.
O prefeito Léo Moraes reforçou o papel do poder público na intermediação entre trabalhadores e empregadores. "Nós sabemos o que isso significa para quem deseja colocar o feijão em casa ou comprar o remédio do filho. Este é o maior feirão de empregos da história de Rondônia e desejamos realizar outros eventos, junto aos nossos parceiros, para capacitar e aquecer o mercado de trabalho", destacou.
A Prefeitura de Porto Velho deve divulgar, nos próximos dias, o balanço oficial com os números finais de contratações e encaminhamentos realizados durante o evento.
