Eyder Brasil realiza sessão solene em homenagem aos Técnicos Industriais de Rondônia

Publicada em 26/08/2025 às 11h18
O deputado estadual Eyder Brasil promove, no próximo dia 27 de agosto de 2025, às 9h, na Assembleia Legislativa de Rondônia, uma sessão solene em homenagem aos Técnicos Industriais do Estado. Durante o evento, será entregue o Voto de Louvor ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região (CRT-01), em reconhecimento à relevância da categoria para o desenvolvimento do estado.
A homenagem destaca a contribuição dos técnicos para áreas estratégicas como engenharia, construção civil, energia, tecnologia e indústria, reforçando a importância do trabalho desses profissionais no avanço da infraestrutura e no fortalecimento da economia rondoniense.
“Os Técnicos Industriais são peças fundamentais para o crescimento de Rondônia. Este Voto de Louvor é uma forma de reconhecer o esforço e a dedicação de quem atua diariamente para garantir qualidade, inovação e segurança em diversas áreas da sociedade”, afirmou o parlamentar.
No período da tarde, ainda dentro da programação, Eyder terá um encontro com os técnicos sênior do Conselho, reforçando o diálogo e a construção de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da categoria em Rondônia.
