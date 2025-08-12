Expansão do ensino profissionalizante em Rondônia acelera inserção de estudantes no mercado de trabalho

Publicada em 12/08/2025 às 12h02
A expansão do ensino profissionalizante em Rondônia está acelerando a inserção de estudantes no mercado de trabalho. Para manter esse ritmo na empregabilidade, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) participa do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo. Durante o evento realizado na segunda-feira (11), pela Prefeitura Municipal de Porto Velho, no Ginásio Cláudio Coutinho, foram divulgados cursos, cujas inscrições podem ser realizadas até esta quarta-feira (13), através de links disponibilizados no site da instituição.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o ensino profissionalizante contribui na força do trabalho de excelência que vem sendo ofertada para as empresas locais. “A qualificação da mão de obra combate o desemprego e atrai novos investimentos porque as empresas buscam trabalhadores preparados”, evidenciou.
RECONVERSÃO PROFISSIONAL
Uma tendência que vem crescendo no cenário rondoniense depois da democratização do ensino profissionalizante é a reconversão profissional, ou seja, a mudança de carreira. Foi o que aconteceu com João Pedro Costa Ferreira, de 22 anos, que se formou neste mês de agosto, no Curso Técnico em Segurança do Trabalho. Antes de se habilitar para a nova profissão, o jovem que mora no residencial Cristal da Calama, em Porto Velho, era garçom. “Enxerguei oportunidades de crescimento, fiz o curso, recebi proposta de emprego e tenho outros objetivos para continuar crescendo profissionalmente”, destacou.
CANDIDATOS QUALIFICADOS
Na avaliação da presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, a diminuição da taxa de desocupação em Rondônia é resultado do avanço da formação profissional porque os empregadores buscam candidatos qualificados. “Hoje, Rondônia é um dos estados com menor taxa de desemprego porque o governo do estado investe em vários setores com foco no desenvolvimento econômico e social”, frisou.
Fatores que contribuem para a formação e agilizam o sucesso profissional:
Aprendizado de habilidades que os empregadores buscam nos candidatos
Experiência de aprendizado prático
Formação técnica rende salários mais altos em comparação a quem tem ensino médio regular
Formação técnica se apresenta como base para o ensino superior
Alunos dessa modalidade educacional podem se adaptar mais rapidamente ao trabalho pela vivência na área
