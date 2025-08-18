Etapa estadual paralímpica do Joer inicia nesta quarta-feira (20), em Porto Velho

Publicada em 18/08/2025 às 14h25
A cerimônia de abertura está marcada para quarta-feira (20), às 19h, na Escola Santa Marcelina, localizada na Rua Belém, nº 301, Bairro Embratel, em Porto Velho
O governo de Rondônia realiza de 20 a 25 de agosto, em Porto Velho, a fase estadual paralímpica dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) 2025, reunindo 339 participantes entre estudantes paratletas (204) e dirigentes e técnicos (135). A cerimônia de abertura está marcada para quarta-feira (20), às 19h, na Escola Santa Marcelina, localizada na Rua Belém, nº 301, Bairro Embratel.
As competições serão realizadas em diferentes locais da Capital, contemplando as modalidades:
Atletismo;
Natação;
Bocha adaptada;
Bocha convencional; e
Tênis de mesa.
As disputas acontecerão na Pista Marcello Cândia (Marcos Freire); Escola Marcello Cândia (Marcos Freire); Piscina do Sesc Esplanada; e Centro de Tradições Gaúchas (CTG). Estudantes de diversos municípios rondonienses participarão da fase estadual, entre eles Ariquemes, Ji-Paraná, Vilhena, Rolim de Moura, Cacoal, Guajará-Mirim, Espigão do Oeste, Nova Mamoré, São Francisco do Guaporé e Porto Velho.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou o impacto da iniciativa. “O esporte é um agente transformador que proporciona oportunidades e inclusão. Nos Jogos Escolares, celebramos o talento e a força de vontade dos nossos estudantes, que demonstram garra e superação a cada competição.”
A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Ana Pacini, reforçou o compromisso do estado com a valorização do esporte escolar. “A gestão estadual tem investido em condições adequadas e na valorização do esporte como instrumento de inclusão. Cada etapa do Joer é organizada com responsabilidade para garantir experiências positivas e inspiradoras aos nossos atletas”, destacou .
PROGRAMAÇÃO
A programação prevê a chegada das delegações nesta terça-feira (19), congresso de abertura geral na quarta-feira (20), às 14h, e cerimônia oficial às 19h na Escola Santa Marcelina. As competições ocorrerão ao longo da semana, encerrando-se em 25 de agosto.
