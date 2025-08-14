Estudante do Campus Zona Norte desenvolve aplicativo educacional adaptativo voltado à terceira idade

Publicada em 14/08/2025 às 17h01
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Porto Velho Zona Norte, apresentou mais um exemplo de inovação tecnológica aliada ao compromisso social com a defesa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) “Connect 60+: um aplicativo educacional adaptativo para a terceira idade”. O projeto foi desenvolvido pelo acadêmico Ismael R. L. Gonçalves, do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) com nota máxima (5).
Orientado pelas Professoras Mariela Tamada e Ivanilse Calderon, o trabalho teve como objetivo criar uma solução inclusiva para facilitar o acesso de idosos a vídeos educativos sobre o uso de tecnologias do dia a dia, como softwares, manipulação de arquivos, funções de smartphones, Smart TVs e navegação na internet.
O Connect 60+ apresenta recursos que o diferenciam no mercado, como design acessível, sistema de busca por palavras-chave, gamificação com indicadores de progresso e avaliação individual para cada curso. A versão funcional, já disponível para dispositivos móveis, passou por testes de usabilidade com idosos, garantindo feedbacks práticos para aperfeiçoamento.
Segundo Ismael, a jornada de desenvolvimento foi marcada por aprendizados e desafios. “Enfrentamos dificuldades desde compreender as reais necessidades dos idosos até encontrar soluções tecnológicas que promovessem sua autonomia. Ver o resultado final foi extremamente gratificante”, destacou o estudante.
Para Mariela Tamada, o projeto ultrapassa os objetivos acadêmicos, com potencial para ser monetizado futuramente. “O Ismael conseguiu integrar diferentes conhecimentos do curso e criar uma ferramenta com aplicabilidade real, que continuará em desenvolvimento para atender ainda melhor o público-alvo”, afirmou a docente.
A banca avaliadora, formada pelo Coordenador do curso, Alan Araújo, e pelos docentes Renato de Oliveira e Samuel dos Santos Júnior, elogiou a proposta e recomendou a submissão do projeto a editais de fomento. Segundo eles, o Connect 60+ demonstrou ser uma tecnologia social que promove inclusão digital, autonomia e qualidade de vida para a comunidade.
