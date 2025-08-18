Equipe do Capitão Cardoso vence mais uma e se isola na liderança da Copa Sênior

Publicada em 18/08/2025 às 11h55
A segunda rodada da 1ª Copa Pacarana de Futebol Sênior aconteceu neste domingo 17 com as equipes estreando uniformes novos graças a parceria do deputado Cassio Gois (PSD) que contemplou as equipes da competição com os jogos de camisas e calções.
No primeiro jogo o Espigãonews que vinha de um empate contra o Posto Sedi, buscava sua reabilitação na competição diante do líder. Em um jogo aberto com muitas chances de gols para os dois lados a equipe indígena acabou levando a melhor.
Com um gol de Adison no finzinho do jogo, a equipe sênior do Capitão Cardoso se isolou ainda mais na liderança da Copa de Futebol Sênior do Pacarana. O time indígena comandado pelo professor Uiratãn soma agora 6 pontos e segue invicto na competição.
No segundo jogo a equipe do Idaron que vinha de derrota para o Capitão Cardoso pelo placar de 3 x 2 se recuperou na competição ao derrotar o Posto Sedi pelo placar de 3 x 0. O destaque do jogo foi o atacante Fabio que fez os 3 gols, chegando a 5 gols na artilharia.
A Copa Pacarana de Futebol Sênior prossegue no próximo domingo dia 24, com os jogos fechando a ultima rodada da fase de classificação. No primeiro jogo as 19 horas, o líder Capitão Cardoso enfrenta o Posto Sedi e na partida de fundo o Idaron joga contra o Espigaonews.
