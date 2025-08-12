Entrega de kits para a “Cacoal na Rota da Justiça” será nesta quarta-feira

Publicada em 12/08/2025 às 14h38
Cacoal se prepara para um dos eventos esportivos mais esperados do ano. A corrida “Cacoal na Rota da Justiça” acontecerá na noite de quinta-feira, 14 de agosto, mas a entrega dos kits para os participantes será realizada um dia antes, nesta quarta-feira, 13 de agosto.
A organização do evento informa que a retirada dos kits será na sede da OAB Cacoal, localizada na Rua Anisio Serrão, 2508, no Centro. O horário de atendimento será das 9h às 15h, dando aos atletas um período de seis horas para garantirem seus materiais de corrida.
Para a retirada, é obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto. Essa medida visa assegurar que os kits sejam entregues aos inscritos corretos, garantindo a segurança e a organização do evento.
A corrida, que promete movimentar a cidade, celebra a união entre esporte e cidadania, e a entrega dos kits é o primeiro passo para os participantes darem o seu melhor no percurso. Fique atento aos horários e não deixe de retirar seu kit a tempo!
