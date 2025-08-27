Em Colorado do Oeste MP leva às ruas e escolas a mensagem pelo fim da violência de gênero

Publicada em 27/08/2025 às 15h33
A mensagem do Ministério Público de Rondônia (MPRO) no enfrentamento à violência doméstica e de gênero está chegando às ruas e escolas de Colorado do Oeste. Intensificando as ações alusivas à campanha nacional Agosto Lilás, MP e instituições parceiras realizam esta semana uma série de ações educativas, que incluem pit stops e palestras em instituições de ensino do município.
As ações são coordenadas pela Promotoria de Justiça de Colorado do Oeste e contam com a participação do Poder Judiciário, por meio do Núcleo Psicossocial (NUPS), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar (PM), além do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).
Nesta quarta-feira (27/8), equipes dos órgãos fizeram panfletagem na Avenida Paulo Assis, principal via de Colorado Oeste. Para quinta-feira (29/8) está prevista a realização de palestras em escolas do município, no âmbito do projeto Maria da Penha Vai à Escola.
Conforme explica a Promotora de Justiça Camyla Figueiredo de Carvalho, a iniciativa leva informação, conscientização e incentivo à denúncia, aproximando a sociedade da luta pelo fim da violência contra mulheres.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!