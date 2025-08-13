Em busca de apoio para enfrentar tarifaço de Trump, Lula recorre a países do Brics e liga para presidente da China

Publicada em 13/08/2025 às 15h46
Na busca de apoio para enfrentar o tarifaço imposto por Donald Trump, o presidente Lula ligou para o presidente da China, Xi Jinping.
Os dois presidentes conversaram por cerca de uma hora, na noite desta segunda-feira (11). Segundo o Palácio do Planalto, Lula e Xi Jinping concordaram sobre o papel do G20 e do Brics na defesa do multilateralismo. E destacaram disposição em continuar identificando novas oportunidades de negócios entre as duas economias.
A agência de notícias do governo chinês divulgou uma nota sobre a ligação. Destacou que Xi Jinping disse a Lula que está disposto a trabalhar com o Brasil para estabelecer um exemplo de unidade e autossuficiência entre os principais países do Sul Global e apoia o povo brasileiro na defesa de sua soberania nacional.
A China é o principal parceiro comercial do Brasil, destino de quase 30% do valor das exportações brasileiras. De janeiro a julho, o Brasil vendeu mais de 57 bilhões de dólares aos chineses.
Nos últimos dias, os movimentos de Lula estão indo ao encontro de integrantes do Brics. Com telefonemas ao primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi , e ao presidente da Rússia, Vladimir Putin. Nos ´próximos dias, Lula deve ligar para o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa.
Os setores ainda aguardam as medidas prometidas pelo governo de ajuda aos mais afetados pelo "tarifaço". O governo federal está finalizando um pacote de medidas para auxiliar as empresas brasileiras afetadas pelas novas tarifas.
Em entrevista à BandNews, o presidente Lula disse que o pacote inclui uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para as empresas, com foco em pequenos negócios, além de compras governamentais, especialmente de itens perecíveis.
Lula afirmou que o governo fez uma análise detalhada para evitar que empresas que não exportam para os Estados Unidos consigam brechas para obter os benefícios.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que o pacote de ajuda será anunciado amanhã.
A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que o impacto das medidas no orçamento será mínimo e que o governo fez uma análise detalhada para evitar que empresas que não exportam para os Estados Unidos consigam brechas para entrar nos benefícios.
"O MDIC está separando empresa por empresa dentro de cada setor. Por exemplo, o setor de pescados é um dos mais atingidos, mas não todo o setor vai ser beneficiado, porque tem empresa que não exporta, tem empresa que exporta, mas não exporta para os Estados Unidos, tem empresa que exporta para os Estados Unidos, mas já está redirecionando a sua produção. Então nós estamos sendo criteriosos, até porque é dinheiro público. Posso falar pela parte do orçamento que vai ser no limite mínimo mesmo, mas também com a preocupação de não deixar nenhuma empresa prejudicada para trás".
