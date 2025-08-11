Ebinho estreia com vitória emocionante no MMA pela FICOP FIGHT V

Publicada em 11/08/2025 às 08h35
A noite de 09 de agosto de 2025 ficará marcada na história das artes marciais de Espigão do Oeste. O atleta Ebinho, formado e sempre treinado no CT JD Ávila de Artes Marciais, estreou no MMA durante a FICOP FIGHT V, realizada na Praça dos Pioneiros, em Pimenta Bueno, e conquistou uma vitória emocionante diante de um público que lotou o evento para prestigiar os combates.
O desafio não foi fácil. O adversário, Ibson, de Jaru, demonstrou logo no início toda sua experiência, especialmente na trocação em pé, e colocou Ebinho em desvantagem no primeiro round. A cada golpe, o clima de tensão aumentava, mas a preparação física e mental do espigoense fez a diferença.
No segundo round, a história começou a mudar. Determinado e com muita garra, Ebinho levou a luta para o chão, onde explorou sua base sólida no Jiu-jitsu e passou a desgastar o oponente. A desvantagem inicial foi diminuindo e a confiança aumentando, com a torcida vibrando a cada avanço.
O momento decisivo veio no terceiro round. Com estratégia e frieza, Ebinho trabalhou muito bem as posições e novamente levou a luta para o solo. Dessa vez, não havia espaço para reação: ele dominou as ações, controlou o adversário e conseguiu a finalização, arrancando um grito ensurdecedor do público presente.
A vitória não foi apenas um resultado no card da FICOP FIGHT V, mas um marco na carreira de Ebinho, que pratica artes marciais desde 2012, é campeão de K1, multicampeão de Sanda com destaque em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e dono de inúmeros títulos no Jiu-jitsu. Agora, ele inicia sua trajetória no MMA com o pé direito, mostrando que está pronto para desafios ainda maiores.
Mais do que um atleta, Ebinho é um representante legítimo de Espigão do Oeste, levando o nome da cidade com disciplina, dedicação e resultados. Sua estreia no MMA foi a prova de que a combinação de técnica, preparo e força de vontade pode transformar uma luta difícil em uma grande vitória.
