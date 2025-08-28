Duas frentes de serviço avançam na manutenção de 180 km da RO-420, de Nova Mamoré a Buritis

Publicada em 28/08/2025 às 09h04
Para dar mais segurança e mobilidade à população, o governo de Rondônia está executando serviços de revestimento primário (encascalhamento) e reconformação de plataforma (patrolamento) em cerca de 180 quilômetros de extensão da RO-420, que liga o município de Nova Mamoré e se estende até o município de Buritis, passando ainda pelos distritos de Rio Branco, Jacinópolis, Nova Dimensão e Palmeiras, melhorando o acesso dessas localidades e de quem utiliza a rodovia.
Os trabalhos são executados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), e fortalecem o acesso à estrada que é considerada estratégica para o desenvolvimento regional, pois além de servir de rota para moradores e comunidades locais é fundamental para o escoamento da produção agrícola e pecuária.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a obra impulsiona o setor produtivo, além de garantir o direito de ir e vir da população. “Estamos investindo de forma contínua na manutenção das rodovias estaduais. A RO-420 é um corredor de grande relevância, pois atende tanto as famílias da região quanto os produtores rurais. O governo tem trabalhado para que os cidadãos possam trafegar com tranquilidade”, ressaltou.
Cerca de 180km da RO-420 recebe manutenção
De acordo com o diretor-geral do DER-RO, Eder André, a recuperação da RO-420 demonstra a importância de manter uma malha viária em boas condições para o desenvolvimento regional. “Com as estradas trafegáveis, não é apenas a produção agrícola que ganha agilidade, mas também as comunidades locais que passam a ter mais facilidade no transporte”, afirmou.
O responsável pela Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF), Leandro Risso, explicou a estratégia utilizada para agilizar os trabalhos em uma rodovia extensa. “Por se tratar de uma estrada longa, de cerca de 180 quilômetros de via, colocamos duas frentes de serviços: uma saindo de Nova Mamoré em direção a Buritis e a outra de Buritis para Nova Mamoré.”
Dessa forma, foi possível acelerar o ritmo da obra e atender a população com mais rapidez. O trecho tem um fluxo intenso de veículos, principalmente de produtores rurais e o objetivo do governo de Rondônia é entregar uma estrada em condições adequadas durante todo o ano.
